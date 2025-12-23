JR北海道爆低級錯誤！部分列車「配錯線」緊急通報失靈 違規載客4天

JR北海道坦承旗下部分列車因作業人員維修疏失，在緊急自動通報裝置無法運作的狀態下，違規載客運行長達4天。示意圖非當事列車

JR北海道今（23日）對外發表聲明，坦承旗下部分列車因作業人員維修疏失，在緊急自動通報裝置無法運作的狀態下，違規載客運行長達4天。事件主因是無線電設備的配線遭到誤接，導致攸關行車安全的通報系統完全失靈。

根據JR北海道調查，21日上午約8點20分，一列由岩見澤出發（7時23分發車）、抵達函館本線瀧川站的2輛編組區間車，其司機員發現車內無線電麥克風的配線接續位置有誤，隨即向總部調度所通報。

這項配線錯誤造成了嚴重的安全隱患。在「單人操作」模式下，若司機員因突發狀況失去操作能力，該裝置本應自動向調度所發出緊急訊號，但受配線錯誤影響，該功能在當時完全失效。調查發現，起因是作業人員在進行無線電搭載工程時，不慎接錯了配線。

值得注意的是，這項無線裝置是日本《鐵道技術標準省令》中明文規範的必要設備，規定凡是行經2公里以上長隧道的單人操作列車皆必須配備。該問題設備自16日安裝後，在21日被發現前，已載客通過長隧道共4次。雖然這段期間並未發生任何司機員身體不適或其他異常事件，無線電的其他通訊功能也維持正常，未釀成實際意外，但仍違反安全作業規範。

作為緊急應變措施，JR北海道已於昨（22日）前針對同形式的22輛車輛進行全面性一對一檢查，確認其餘車輛配線皆正常無虞。JR北海道表示：「為避免類似安全疏失再次發生，將深刻檢討並重新制定作業流程，同時強化施工後的確認體制。」

