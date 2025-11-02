即時中心／林耿郁報導

1925年11月1日，日本東京都鐵道「JR山手線」正式開通環狀運行；一百年過去，昨天JR東日本舉辦一趟特別的「無停靠紀念列車」巡迴活動，火車沿著全長34.5公里的路線，用約1小時時間完整繞行東京核心區域，重溫這條百年鐵路的歷史印記。

百年風華！NHK報導，山手線於1925年11月1日正式開啟環狀運轉，串聯東京、上野、新宿、澀谷等30座主要車站，成為東京大眾運輸命脈之一。

為慶祝百年里程碑，JR東日本特別復刻經典的103系列車，吸引約290名鐵道迷及親子旅客，搭乘這趟紀念列車。

廣告 廣告

紀念列車自池袋站出發，全程「不停車」繞行山手線各站，沿途JR職員透過廣播介紹各站風貌與趣聞，包括新宿站以「全球單日旅運量最高」獲金氏世界紀錄認證，以及山手線唯一平交道，即將因橋梁工程而走入歷史等，讓旅客重溫過往的味道。

來自茨城縣的30多歲鐵道迷受訪時說：「沒有山手線，東京就不像東京，這條線路是城市的象徵。」

JR東日本表示，將持續投入沿線魅力推廣，並強化安全與國際旅客服務。同時規劃在2035年前，逐步推動無人駕駛，為百年鐵道注入新動力。

百年歷史 承先啟後

山手線的雛形，源自1885年開通的赤羽－品川路段，一開始主要輸送北關東的生絲、織品前往橫濱港。因沿線車站多位於東京「山之手地區」，1909年正式命名「山手線」。

1923年9月1日發生關東大地震，在東京造成歷史罕見的死傷與破壞，至少十萬人不幸罹難，卻也意外「因禍得福」：原本受到居民阻礙的部分地區與鐵道路段，災後得以重新規劃、整建，最終山手線得以完成環狀路線，1925年開通運行至今。

山手線由原本的貨運路線，轉型為支撐東京都經濟的重要通勤網絡，如今平日約500班次運行、每日輸送高達330萬人次，是日本國內數一數二的交通大動脈。

從戰火紛飛的年代，到高度經濟成長的歲月，再駛向智能化的未來；山手線百年轟鳴，見證東京與日本一個世紀的變遷歷程。





原文出處：快新聞／JR山手線環狀營運100週年！ 東京歷史刻印其中

更多民視新聞報導

日旅注意！東京JR山手線「遭噴灑催淚瓦斯」2男受傷 1女嫌犯遭逮捕

6.3萬人誤點！大阪JR車站現可疑紙箱 真凶竟是「免治馬桶蓋」

日本沒有「寧靜車廂」卻超安靜 日作家揭真相：恐成另一種博愛座

