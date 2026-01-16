JR山手線、京濱東北線全面恢復行駛 停電原因調查中

（中央社記者戴雅真東京16日專電）日本東京都內多條JR路線今天上午因為停電事故大亂，JR東日本表示，在下午1時10分左右（台北時間12時10分），停駛的JR山手線與京濱東北線已經全線恢復正常運行。

今天許多東京人被卡在車站一上午，社群媒體X出現許多現場目擊照片。身穿大衣、提著公事包的上班族們，卡在品川站內動彈不得。部分列車停駛時卡在半路，乘客下車後沿著軌道步行疏散。有些車站突然爆出大量出站人潮，警方緊急出動引導通行。

日本TBS電視台報導，JR東日本指出，由於新橋站至品川站之間停電，導致山手線與京濱東北線，從清晨發車起就停止運行。凌晨4時前，為了配合首班列車發車，原本計畫從田町站附近的變電設施向架空電線送電，但未能成功。

之後在上午7時20分左右，京濱東北線確認可重新送電，一度恢復行駛；然而，上午8時左右嘗試向山手線送電時，田町站附近的電力設備冒出濃煙，導致京濱東北線再度全線停駛。

停駛發生時，有列車停在站與站之間，部分乘客被迫下車，沿著軌道步行前往鄰近車站。

行車恢復方面，山手線內環於12時40分左右恢復，京濱東北線於12時45分恢復，山手線外環則在下午1時8分左右恢復運行。

JR東日本表示，目前正持續調查停電原因與設備狀況。國土交通省已要求JR東日本，儘速就事故原因與防止再發生提出報告。（編輯：陳承功）1150116