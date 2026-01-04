JR東日本大飯店台北凱華樓推開運年菜外帶 主廚手路菜端上家宴

【陳揚盛／綜合報導】迎接2026農曆新春，JR東日本大飯店台北凱華樓中華料理端出「御選馬年・開運年菜外帶」，以飯店級手藝陪伴消費者在家圍爐。此次年菜由擁有近40年資歷的主廚楊德興領軍，以「好運開年、圍爐團圓」為題，甄選海陸上乘食材，搭配主廚獨門手路菜，設計適合6至8人共享的澎湃菜色。即日起預訂至1/20止，享早鳥優惠9999元（原價1萬999元），讓年夜飯也能吃出頂級飯店的儀式感。

今年主打的「御選馬年・開運年菜組」共七道料理，以頂級海陸食材鋪陳一桌年味。前菜組合一次呈上龍蝦冷盤、煙燻肉品、油雞、滷味與脆皮烤物，五道佳餚象徵五路財神到，為圍爐揭開好彩頭；隨後端上的「乾隆佛跳牆」，則是凱華樓廚藝的代表作，以鮑魚、花膠、海參等珍饈慢火熬煮，湯色金亮、香氣深醇，入口滿是海陸精華，寓意步步高升。

廣告 廣告

海鮮料理方面，「XO 醬油條明蝦」以明蝦鮮甜為底，融合港式 XO 醬增添香辣氣息，油條吸附醬汁後酥中帶嚼，是年夜飯最容易被秒殺的一道；「紅燒石斑粿粉條」選用現流石斑，以紅燒方式展現魚鮮與醬香，粿粉條吸汁入味，象徵年年有餘，是家常喜氣的經典菜色。

凱華樓亦推出冷凍「乾隆鮑魚佛跳牆」，可作為送禮或家中備品，早鳥88折優惠。JR東日本大飯店台北提供

主食「老廣臘味九孔鮑魚飯」堆疊油飯、臘味與九孔鮑魚的三重香氣，五福團圓之意濃郁，是家庭主婦心目中最實用的外帶主食。清爽蔬食「大閘蟹黃芥菜心」以蟹黃入菜、芥菜心脆嫩，為整桌菜色平衡口感；最後以「紅豆燕窩金元寶」畫下甜美句點，外酥內軟、元寶造型象徵財運滿盈。

凱華樓年菜「XO 醬油條明蝦」融合港式 XO 醬增添香辣氣息。JR東日本大飯店台北提供

除了一桌熱騰騰的年菜組，凱華樓中華料理亦推出冷凍佛跳牆，可作為送禮或家中備品。「乾隆鮑魚佛跳牆」（售價 3880 元）以鮑魚、海參、花膠等珍材熬煮，是許多老客戶年年回購的開運必備，無論送禮或作為圍爐主角皆大器十足，冷凍佛跳牆享早鳥 88 折優惠。

凱華樓年菜「紅燒石斑粿粉條」選用現流石斑，以紅燒方式展現魚鮮與醬香。JR東日本大飯店台北提供

飯店表示，今年外帶年菜兼具傳統年味與主廚巧思，即日起開放預訂，並祭出早鳥優惠，讓忙碌的家庭也能省時省力端出一桌好菜。預期今年外帶年菜銷售可望在歲末年初為市場再添一波買氣。

凱華樓年菜「老廣臘味九孔鮑魚飯」堆疊油飯、臘味與九孔鮑魚的三重香氣。JR東日本大飯店台北提供

【看原文連結】

更多壹蘋新聞網報導

A-Lin「中正路52號」是初戀地 他成「唯一受災戶」急發聲

直擊｜蔡依林慶功被問「加場」掏真心話 坐高爾夫球車趕場！超萌模樣曝光

圖多｜HAPPY NEW YEAR！各國跨年集錦 祈願更美好的2026！

