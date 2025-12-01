▲JR東日本大飯店台北推出冬季甜點盛宴「甜蜜聖誕嘉年華」，冬季限定甜點正式開賣。

【互傳媒／記者 蘇彩娥／台北 報導】隨著歲末聖誕節慶氛圍逐漸濃厚，JR東日本大飯店台北今年以「甜蜜聖誕嘉年華」為主題，於館內大廳打造溫馨節慶場景，以紅白糖果元素與暖色燈飾交織出冬日的歡欣意象。即日起至 12 月 31 日，點心房主廚黃伯欽於一樓「品頌坊」烘焙坊與「月台町」大廳酒吧推出多款聖誕限定甜點，以季節果香、莓果酸韻與巧克力濃香為主軸，為旅客獻上專屬冬日的甜蜜儀式。

今年的聖誕限定 6 吋蛋糕延續經典風味並注入節慶創意。「柴薪樹幹蛋糕」以濕潤巧克力蛋糕搭配法芙娜草莓奇想巧克力慕斯，融合綜合莓果的自然酸甜，層次濃郁卻不顯厚重；「草莓年輪鮮奶油蛋糕」則選用北海道十勝鮮奶油與新鮮草莓，口感輕盈細緻，猶如冬季花園綻放的第一抹甜意。

節慶造型甜點同樣亮眼。「聖誕樹」以草莓慕斯、開心果奶油霜與覆盆莓凍堆疊而成，呈現立體甜蜜；「麋鹿焦糖咖啡慕斯」以咖啡布蕾、香脆巴芮片展現多層次口感與節慶姿態。「草莓檸檬香茅」戚風蛋糕以清爽果酸點亮冬日印象；「榛果花圈」則以榛果慕斯與酥脆脆片妝點雪花細節，象徵團聚時刻的溫暖祝福。

除甜點外，「月台町」亦自即日起推出聖誕主題雙人下午茶，售價 1,480 元＋10%。整套包含 5 款鹹點、9 款甜點與咖啡或茶飲，以莓果、茶香與堅果元素貫穿英式午茶脈絡。鹹點如莓果金絲蝦、帕瑪火腿佐朝鮮薊、無花果起士小點風味細緻清爽；甜點則包括開心果泡芙、草莓慕斯、包種茶費南雪與迷你樹幹蛋糕，以多重口感描繪屬於歲末的節慶記憶。

JR東日本大飯店台北以一系列冬季限定甜點與節慶下午茶，為今年聖誕節獻上溫暖而具儀式感的美味祝福。無論是家庭聚餐、好友相聚，或作為節慶贈禮，都能以甜點點亮歲末時光，讓冬季充滿甜美與幸福。