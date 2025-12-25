JR東日本大飯店台北推美墨主題季 以香料與熱度喚醒冬日味蕾

【陳揚盛／綜合報導】JR東日本大飯店台北「Brilliant鉑麗安全日餐廳」迎冬推出全新「美墨料理主題自助餐」。即日起至2026/1/4，以大膽香料、濃烈風味與奔放調性，為歲末聚會餐桌注入截然不同的熱情氣息。主廚陳永儒（Kevin Chen）率領團隊，以多款經典美式與墨西哥料理鋪陳餐點節奏，透過香氣、辣度與酸度的堆疊，打造一場熱力四射的異國饗宴。

主廚陳永儒指出，美墨料理的核心在於香料與醬汁。料理團隊以莎莎醬、紐約辣醬、酪梨醬、百香果醬、青豆泥醬等為味覺主軸，搭配牛、豬、雞與海鮮等不同食材，以酸、辣、煙燻、果香交錯，呈現彷彿置身北美街角的鮮明個性。他說：這次主題不只是美墨料理的呈現，而是一種節奏、一種文化，讓賓客吃進熱情與活力。

主題菜色自湯品開始便展現「重香料文化」的底蘊。以多種辛香料慢煨的「墨西哥牛肚湯」香辣帶勁、熱度綿長，是極具地域代表性的暖胃開場。主食中，「低溫慢烤戰斧豬排」以肉香、煙燻香與酸甜醬汁勾勒層次；「酥炸手工蟹肉餅佐紐約辣醬」外酥內嫩、辣香俐落，堪稱美式餐桌最標誌性的豪邁風味。

鉑麗安美墨料理的「低溫慢烤戰斧豬排」以肉香、煙燻香與酸甜醬汁勾勒層次。JR東日本大飯店台北提供

偏好濃郁口感者，可選擇油脂均衡的「安吉拉牛肉餅」與「燻雞肉鹹塔」；追求清爽感者，則不能錯過以酸香提升海味的「墨西哥海鮮卷」。主廚亦以百香果醬、青豆泥醬等帶果香的醬汁搭配雞腿捲與嫩煎魚片，讓辛辣與清新取得優雅平衡，使整體餐點從濃烈到輕盈、從香料到食材本味，節奏層次自然銜接。

鉑麗安美墨料理的「墨西哥牛肚湯」以多種辛香料慢煨，是極具地域代表性的暖胃開場。JR東日本大飯店台北提供

甜點區也呼應主題，由點心房團隊推出布朗尼、重乳酪蛋糕、肉桂吉拿棒、巧克力蛋糕與冰淇淋等美式經典，以濃郁甜香為整場美墨饗宴收尾。無論家庭聚餐、同事聚會或好友歡聚，鉑麗安以奔放異國風味，為冬季餐桌帶來聖誕繽紛。

鉑麗安美墨料理的「酥炸手工蟹肉餅佐紐約辣醬」外酥內嫩，是美式餐桌標誌性的豪邁風味。JR東日本大飯店台北提供

本次主題以美墨文化的熱情與直率為靈感，藉由多元香料與明亮風味，讓賓客在台北即可展開一段輕鬆的異國味覺旅程。即日起至12/30推出兩項期間優惠：週一至週五午餐，60歲（含）以上賓客享本人用餐65折；加入JR東日本大飯店 台北LINE@官方帳號好友，於週一至週四晚間8點後入場可享買一送一，以超值價格品味期間限定美饌。

鉑麗安美墨料理的「安吉拉牛肉餅」濃郁口感；「墨西哥海鮮卷」則酸香帶有清爽感。JR東日本大飯店台北提供

鉑麗安美墨料理的甜點區，由點心房團隊推出現做肉桂吉拿棒，為冬季餐桌帶來聖誕繽紛。JR東日本大飯店台北提供

