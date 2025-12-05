JR東日本大飯店台北變身耶誕嘉年華 高顏值蛋糕240元起

JR東日本大飯店台北點心房主廚黃伯欽推出多款聖誕限定甜點，售價240元起，送禮自享都適宜。（圖／JR東日本大飯店台北）

JR東日本大飯店台北「甜蜜聖誕嘉年華」的主題聖誕樹高3.5米，飯店多處也有布置耶誕場景供旅客拍照。（圖／JR東日本大飯店台北）

隨著歲末耶誕節慶氣氛漸濃，日系品牌飯店JR東日本大飯店台北今年以「甜蜜聖誕嘉年華」為主題，從場景布置到節慶甜點皆營造溫馨耶誕風，飯店大廳設置溫暖耶誕燈飾與紅白糖果元素，交織出冬季專屬的歡欣意象。配合節慶氛圍，即日起至12月31日，點心房主廚黃伯欽於1樓「品頌坊」烘焙坊與「月台町」大廳酒吧推出多款耶誕限定甜點，售價240元起。

「柴薪樹幹蛋糕」以濕潤巧克力蛋糕結合法芙娜草莓奇想巧克力慕斯，口感濃郁不厚重，6吋蛋糕售價1200元起。（圖／JR東日本大飯店台北）

「草莓年輪鮮奶油蛋糕」選用北海道十勝鮮奶油搭配新鮮草莓，風味輕盈柔和， 6吋蛋糕售價1200元起。（圖／JR東日本大飯店台北）

JR東日本大飯店台北今年以季節果香、莓果酸韻與巧克力濃香為主調，為旅客獻上具儀式感的冬日甜品。今年耶誕限定的6吋蛋糕延續經典並注入濃郁節慶元素，其中「柴薪樹幹蛋糕」以濕潤巧克力蛋糕結合法芙娜草莓奇想巧克力慕斯，苦甜巧克力遇上酸香莓果，風味濃郁卻不顯厚重；而「草莓年輪鮮奶油蛋糕」嚴選北海道十勝鮮奶油搭配新鮮草莓，滋味輕盈柔和，彷彿冬園初綻。2款6吋蛋糕售價1200元。

廣告 廣告

點心房主廚團隊以草莓慕斯、開心果奶油霜與覆盆莓凍堆疊成「聖誕樹」，小巧吸睛，單顆售價240元。（圖／JR東日本大飯店台北）

「麋鹿焦糖咖啡慕斯」以咖啡布蕾、香脆巴芮片、巧克力費南雪呈現豐富層次，售價240元。（圖／JR東日本大飯店台北）

「草莓檸檬香茅」戚風蛋糕，覆盆莓慕斯與草莓凍交織檸檬香茅，清新果香猶如冬日暖陽，售價240元。（圖／JR東日本大飯店台北）

「榛果花圈」以榛果慕斯與脆片飾以雪花細節，象徵冬季的溫暖祝福，售價240元。（圖／JR東日本大飯店台北）

造型甜點部分包括以草莓慕斯、開心果奶油霜與覆盆莓凍堆疊而成的「聖誕樹」，堪稱節慶餐桌上的繽紛焦點；以咖啡布蕾、香脆巴芮片、巧克力費南雪呈現豐富層次的「麋鹿焦糖咖啡慕斯」，口感厚實、層次分明；另一款「草莓檸檬香茅」戚風蛋糕，紅色戚風蛋糕展現聖誕的喜悅氛圍，搭配覆盆莓慕斯與草莓凍的酸甜，最後以淡雅檸檬香茅甘那許收尾，猶如冬日裡的暖陽，清爽卻帶有節慶的浪漫色彩；「榛果花圈」則以榛果慕斯與脆片堆疊口感層次，上面以雪花點綴，雅致造型與醇厚堅果香氣，象徵冬季團聚的溫暖祝福。「品頌坊」的每款造型甜點顏值與風味兼具，好吃好拍，售價240元起，親民價好入手，當作耶誕小禮送人也不會感到負擔太大。

「月台町」耶誕主題雙人下午茶包含5款鹹點、9款甜點與咖啡或茶飲，售價1480元加1成。（圖／JR東日本大飯店台北）

除甜點外，「月台町」亦同步推出聖誕主題雙人下午茶，售價1480元加1成，整套包含5款鹹點、9款甜點與咖啡或茶飲，甜點團隊將莓果、茶香與堅果風味巧妙融入英式午茶脈絡。鹹點可吃到「莓果金絲蝦」、「帕瑪火腿佐朝鮮薊」與「無花果起士小點」等；甜點則包括「開心果泡芙」、「草莓慕斯」、「包種茶費南雪」與「迷你樹幹蛋糕」，細膩口感營造節慶意象，為冬日歡聚時光帶來滿滿儀式感。

更多中時新聞網報導

宇宙人開睡衣趴 小玉阿奎當秒睡王

專家：生前規畫 4招防親屬爭產

華航機隊大轉骨 廣體機將翻倍