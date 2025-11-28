JR線車站驚現熊跡！69歲警衛上廁所遭襲 緊鄰住宅區

[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導

日本熊襲事件不斷增加，一名69歲男警衛今（28）日凌晨在群馬縣沼田車站前的公廁裡遭到熊隻攻擊，導致右腿多處被抓傷，受到輕傷。

一名69歲男警衛今（28）日凌晨在群馬縣沼田車站前的公廁裡遭到熊隻攻擊。（圖／翻攝自Google地圖）

據TBS報導，一名69歲男子今日凌晨1時20許離開JR線沼田車站的公廁時，在門口遇見一頭徘徊的熊隻；男子因此受驚跌坐在地，熊隻隨即撲上男子進行攻擊，經男子大聲喊叫並揮腳反擊，成功嚇退該熊隻，僅右腿膝蓋到腳踝多處遭抓傷，性命並無大礙。

當地警方表示，男子遭攻擊後意識清楚，事後自行步行前往車站前的派出所報案；警方提醒，事發地點緊鄰住宅區，雖目前尚未再度目擊熊隻，警方仍會在周邊持續加強巡邏，並呼籲民眾外出需提高警覺。



