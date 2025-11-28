JR車站前公廁遭熊攻擊！69歲警衛反擊脫險

日本又發生熊襲擊事件。（示意圖／翻攝自pexels）

日本關東地方群馬縣JR沼田站前的公共廁所內，今（28日）清晨發生1名69歲男性警衛遭熊襲擊的事件。該名男子右腳被抓傷，所幸並無生命危險。

據《TBS NEWS DIG》報導，今日凌晨1點20分左右，在群馬縣沼田市JR沼田站東口站前的公共廁所，1名69歲擔任警衛的男性遭熊襲擊。

根據警方表示，當男子正準備從公共廁所走出時，恰巧遇見1隻從入口探頭往廁所內查看的熊。男子因驚嚇跌坐在地並在向後退時遭到攻擊，但他大聲喊叫並揮動雙腳反抗後，熊便離開現場。

男子右腳從膝蓋至腳踝之間多處遭抓傷，即便如此，他仍自己步行至車站前的派出所報案。事發地點位於住宅區內，之後並沒有人目擊到這頭熊。警方目前持續在周邊地區警戒。

