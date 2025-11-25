面對日本國內PayPay、LINE Pay與樂天Pay等掃碼支付的強勢夾擊，加上實體IC卡架構的先天限制，JR東日本除了日前宣布將進行大規模數位轉型，預計在2026年秋季將現有Mobile Suica應用程式進行重大改版，甚至透露源自1998年出版的繪本《企鵝心情》、由繪本作家坂崎千春設計，作為Suica卡形象角色的企鵝也會在2026年「退休」消息之後，稍早更宣布將增加名為「teppay」的全新QR Code掃碼支付服務。

JR東日本將推出「teppay」行動支付，Mobile Suica App整合QR Code掃碼、突破2萬日圓儲值上限

廣告 廣告

而這項服務後續也計畫在2027年春季擴展至PASMO Mobile應用程式，顯示日本交通系IC卡正試圖打破過去僅作為「數位車票」與「小額支付」的框架，轉向構建更完整的數位金融生態系。

teppay：打破2萬日圓魔咒，整合轉帳與線上購物

長期以來，Suica等交通系IC卡受限於FeliCa架構規範，並且設有2萬日圓的儲值上限，因此限制其在高單價消費場景的應用可能性。

JR東日本將推出「teppay」行動支付，Mobile Suica App整合QR Code掃碼、突破2萬日圓儲值上限

全新的「teppay」雖然整合在Mobile Suica App中，但本質上是獨立於交通卡餘額之外的另一套金流系統。透過QR Code掃碼支付形式，teppay將具備以下優勢：

• 突破金額限制：支援單筆超過2萬日圓的消費支付。

• 多元功能：支援好友轉帳、會員積點，甚至可支付計程車費與餐廳手機點餐。

• 虛擬預付卡：可在App內發行teppay JCB預付卡，能利用餘額進行線上購物。

• 信用卡綁定：可與JR東日本的View信用卡綁定，實現免儲值的直接扣款消費。

雙軌並行：teppay不能搭車，但餘額可互轉

不過，teppay與既有的Suica/PASMO交通卡功能將採雙軌並行。

意味teppay本身不是作為交通卡用途，使用者不能直接透過teppay的QR Code刷進車站閘門 (除非該閘門已支援QR Code，但目前主要仍依賴IC卡感應)。

另外，teppay的餘額與Suica餘額是分開使用，但使用者可透過teppay的餘額為Mobile Suica或Mobile PASMO App進行儲值，兩套系統間的餘額可進行單向轉移，只是teppay餘額無法轉回銀行帳戶。

JR東日本將推出「teppay」行動支付，Mobile Suica App整合QR Code掃碼、突破2萬日圓儲值上限

轉型分析：從「數位車票」邁向「超級App」

JR東日本此舉的戰略意義相當明顯，過去Suica雖然稱霸交通與自動販賣機等小額支付領域，但在一般零售通路的競爭力已逐漸落後於只需手機掃碼、回饋機制更靈活的PayPay等競爭對手。

透過teppay，JR東日本選擇了一條風險較低的路徑，亦即保留成熟穩定的FeliCa交通卡系統，並且另闢一套基於網路伺服器運作的QR Code支付系統，藉此補足高額消費與轉帳功能。這不僅解決了架構擴充的難題，也讓Suica Mobile能從單純的「乘車工具」，轉型為涵蓋生活消費、轉帳與金融服務的「超級App」 (Super App)。

Suica企鵝的下一步？

隨著服務轉型，外界也關注作為Suica招牌吉祥物的「Suica企鵝」是否也會迎來角色定位的轉變。

在JR東日本積極推動數位金融、甚至將App介面大幅翻新以容納teppay的過程中，這隻伴隨日本人長達25年的企鵝，或許將不再只是車站閘門上的圖示。

隨著服務從「硬體卡片」轉向「雲端服務」，Suica企鵝可能會被賦予更多樣化的形象，甚至在未來的行銷宣傳中「換角」或以全新面貌登場，以呼應JR東日本跨足全方位生活金融服務的野心。

更多Mashdigi.com報導：

iOS 27將聚焦「修復」，效法Snow Leopard專注穩定性與效能、為折疊iPhone鋪路

報導指稱蘋果執行長Tim Cook明年初卸任「純屬虛構」，內部幾無跡象、可能繼續留任至2029年

Waymo獲准於加州大幅擴張測試範圍，涵蓋整個灣區、沙加緬度至南加州墨西哥邊境