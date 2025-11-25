JR東日本將推出「teppay」行動支付，Mobile Suica App整合QR Code掃碼、突破2萬日圓儲值上限
面對日本國內PayPay、LINE Pay與樂天Pay等掃碼支付的強勢夾擊，加上實體IC卡架構的先天限制，JR東日本除了日前宣布將進行大規模數位轉型，預計在2026年秋季將現有Mobile Suica應用程式進行重大改版，甚至透露源自1998年出版的繪本《企鵝心情》、由繪本作家坂崎千春設計，作為Suica卡形象角色的企鵝也會在2026年「退休」消息之後，稍早更宣布將增加名為「teppay」的全新QR Code掃碼支付服務。
而這項服務後續也計畫在2027年春季擴展至PASMO Mobile應用程式，顯示日本交通系IC卡正試圖打破過去僅作為「數位車票」與「小額支付」的框架，轉向構建更完整的數位金融生態系。
teppay：打破2萬日圓魔咒，整合轉帳與線上購物
長期以來，Suica等交通系IC卡受限於FeliCa架構規範，並且設有2萬日圓的儲值上限，因此限制其在高單價消費場景的應用可能性。
全新的「teppay」雖然整合在Mobile Suica App中，但本質上是獨立於交通卡餘額之外的另一套金流系統。透過QR Code掃碼支付形式，teppay將具備以下優勢：
• 突破金額限制：支援單筆超過2萬日圓的消費支付。
• 多元功能：支援好友轉帳、會員積點，甚至可支付計程車費與餐廳手機點餐。
• 虛擬預付卡：可在App內發行teppay JCB預付卡，能利用餘額進行線上購物。
• 信用卡綁定：可與JR東日本的View信用卡綁定，實現免儲值的直接扣款消費。
雙軌並行：teppay不能搭車，但餘額可互轉
不過，teppay與既有的Suica/PASMO交通卡功能將採雙軌並行。
意味teppay本身不是作為交通卡用途，使用者不能直接透過teppay的QR Code刷進車站閘門 (除非該閘門已支援QR Code，但目前主要仍依賴IC卡感應)。
另外，teppay的餘額與Suica餘額是分開使用，但使用者可透過teppay的餘額為Mobile Suica或Mobile PASMO App進行儲值，兩套系統間的餘額可進行單向轉移，只是teppay餘額無法轉回銀行帳戶。
轉型分析：從「數位車票」邁向「超級App」
JR東日本此舉的戰略意義相當明顯，過去Suica雖然稱霸交通與自動販賣機等小額支付領域，但在一般零售通路的競爭力已逐漸落後於只需手機掃碼、回饋機制更靈活的PayPay等競爭對手。
透過teppay，JR東日本選擇了一條風險較低的路徑，亦即保留成熟穩定的FeliCa交通卡系統，並且另闢一套基於網路伺服器運作的QR Code支付系統，藉此補足高額消費與轉帳功能。這不僅解決了架構擴充的難題，也讓Suica Mobile能從單純的「乘車工具」，轉型為涵蓋生活消費、轉帳與金融服務的「超級App」 (Super App)。
Suica企鵝的下一步？
隨著服務轉型，外界也關注作為Suica招牌吉祥物的「Suica企鵝」是否也會迎來角色定位的轉變。
在JR東日本積極推動數位金融、甚至將App介面大幅翻新以容納teppay的過程中，這隻伴隨日本人長達25年的企鵝，或許將不再只是車站閘門上的圖示。
隨著服務從「硬體卡片」轉向「雲端服務」，Suica企鵝可能會被賦予更多樣化的形象，甚至在未來的行銷宣傳中「換角」或以全新面貌登場，以呼應JR東日本跨足全方位生活金融服務的野心。
更多Mashdigi.com報導：
iOS 27將聚焦「修復」，效法Snow Leopard專注穩定性與效能、為折疊iPhone鋪路
報導指稱蘋果執行長Tim Cook明年初卸任「純屬虛構」，內部幾無跡象、可能繼續留任至2029年
其他人也在看
與Line Pay分家倒數！一卡通續與LINE平台合作 用戶的錢不會消失
LINE Pay子公司連加電支「LINE Pay Money」，將於12月3日正式上線，與一卡通分家進入最後倒數。擁有全台超過720萬用戶信賴的iPASS MONEY今（25）日宣布，持續與LINE平台緊密合作，延續在LINE錢包中的使用體驗。原LINE Pay中的 iPASS MONEY 多數服務將於12月3日起調整，一卡通強調所有用戶原帳戶儲值金、設定資料與交易紀錄，皆安全且完整的保留在一卡通 iPASS MONEY 帳戶中，所有的錢包儲值金及功能都在，請用戶未來於LINE放心持續使用。中時財經即時 ・ 9 小時前
一卡通宣布與LINE續合作 轉帳等服務不間斷
[NOWnews今日新聞]一卡通旗下iPASSMONEY即將與今年底與LINE正式分手！原LINEPay中的iPASSMONEY多數服務將於12月3日起調整，不過，iPASSMONEY今（25）日宣布...今日新聞NOWNEWS ・ 13 小時前
出國不用再崩潰！公開超實用日本旅遊 APP 大補帖 翻譯、比價、導航一次搞定
MOOK玩什麼,日本旅遊,YT頻道,攻略,APP,出國,懶人包 第一次出國最怕什麼？不是迷路、不是地鐵換乘，而是——語言完全聽不懂！許多旅客分享，每次到東京或大阪，看到全日文菜單腦袋直接一片空白、藥妝店比價比到崩潰、東京車站迷宮模式一啟動就想直接原地躺平…！阿墨這次帶來超強旅遊懶人包，只要帶著 iPhone + 幾個必備 APP，保證你在日本自由行時不再手忙腳亂，買東西省錢、搭車輕鬆、翻譯免緊張！景點+ ・ 3 小時前
「LINE Pay Money」電子支付12月3日正式上線
LINE Pay全新介面使用體驗更完整 轉帳、儲值、支付服務無縫不間斷 【記者 沁諠／台北 報導】「我LINE台灣好報 ・ 1 天前
台中垃圾清運大車隊APP全新改版 提升用戶體驗
「台中垃圾清運大車隊」APP自民國103年上線以來，已成為市民日常掌握清運資訊的重要工具，台中市政府24日完成APP改版，並新增車輛「動態清運查詢」及「清運定點查詢」等多項便利功能，讓清運資訊更即時、中廣新聞網 ・ 23 小時前
滲透率93%、中重度使用者每天開22次 LINE要強化AI做這些事
LINE台灣於今（25）日舉行「LINE BIZ CONVERGE 2025」數位行銷年會，以New Chapter為主題，揭示以數據與AI為核心，帶領品牌邁向數位轉型新階段。面對AI浪潮，LINE台灣企業解決方案事業群總經理王俞蓉強調，LINE將以「數據出發、AI驅動、與夥伴共創」為核心，協助企業高效率與彈性深化消費者關係。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
IG、FB 群組和 AI 互動聊天！Meta AI 四大功能台灣、日本同步上線！
Meta AI 今天正式在台灣、日本全面上線，新功能讓聊天不只是聊天，也能同時能與 AI 互動協作，這次更新會如何改變我們使用社群的方式，以及如何召喚出這個功能，快跟著 Spac1 一起來了解更多～ 四大用途一次看 Meta AI 這次有四個受矚目的亮點，第一個就是會幫你找咖啡店、查比價、整理旅遊行程，而這些全都能在群組對話中完成，除了查資料，它更能針對討論內容提出建議，當和朋友聊到天南地北的時候還可以幫你總結群聊脈絡～減少訊息迷失！視覺創作方面，Meta AI 可直接生成圖片、封面或動圖，讓限動、貼文與社群素材更容易誕生！最後一個功能也很實用，它能幫你寫貼文開頭、想標語、改寫句子，讓社群創作更省力！電獺少女 ・ 9 小時前
北市行動防災APP被批「沒用」 明年改版納圖形化災情
台北市行動防災APP整合包括雨量、水情及颱風警報等緊急避難資訊。市議員王閔生指出，實際使用後發現，無論是水災或是土石流，APP都未明確顯示災害範圍及程度，民眾紛紛反映「沒有用處」，建議市府參考國家災害防救科技中心網站，圖形化災情資訊，讓民眾更好理解，也應整合各局處監控數據，方便民眾應對災害。台北市消防局長莫懷祖24日回應，將於明年改版時一併改善。中時新聞網 ・ 1 天前
享年56歲！黃志明泰國嚴重車禍亡 親友悲慟證實：遺體將運回大馬
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導藝人黄志明（PaulWong）是馬來西亞娛樂活動界重量級幕後推手、演唱會企劃人，不料昨（24）日其家屬證實，黃志明在泰國發生...FTNN新聞網 ・ 9 小時前
桌球》17歲郭冠宏再度貢獻2勝 台灣隊粉碎中國隊U19男團5連霸美夢
今年六月底，17歲小將郭冠宏從中國隊手中拿下2勝，但台灣隊在2025年亞洲青少年桌球錦標賽男子團體4強賽，仍以2:3落敗，無緣爭冠；今晚郭冠宏在世界青少年錦標賽U19歲組男團8強賽，連續擊退李和宸、溫瑞博，再度貢獻2勝，終於率領台灣隊以3:1扳倒中國隊挺進4強。自由時報 ・ 1 天前
張學友「斷崖式衰老」？停車場被拍 64歲近照粉絲認不出：真的是天王嗎
64 歲「歌神」張學友近期在新加坡展開巡迴演唱會，沒想到他一下車的隨手影像竟在網路上掀起熱議。畫面中，張學友身穿夾克外套、戴著口罩與鴨舌帽，鬢角明顯剃短、眉色偏淡，被許多網友形容「突然老很多」，甚至有人直言有種「斷崖式衰老」的衝擊感，引發討論。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
誰點的海陸大餐？服務生送錯崩潰「薪水都不夠賠...」 謝金燕一句話幫解決太霸氣
「姐姐」謝金燕雖已50歲仍又酷又辣，時常與網友分享生活，昨（23日）晚她透露近日出門用餐遇到服務生送錯餐，還是該店最貴套餐，讓服務生險些爆哭，但最後謝金燕的舉動超霸氣！鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
台積電正式提告羅唯仁 叛將下場曝光？
台積（2330）今（25）日發出新聞稿，聲明將正式對違反競業條例，前往英特爾任職的退休資深副總羅唯仁提告。回顧此案，前台積電資深副總羅唯仁遭指將 2 奈米相關機密帶往英特爾任職，引發產業界震動。立法院經濟委員會11月19日質詢經濟部長龔明鑫是否有去掌握此事，且相關事情若屬實，經濟部長龔明鑫當天在答詢時強調，若案情屬實可能和工研院討論追回院士榮譽。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
東南亞尋歡「打炮團」爆HIV感染 篩檢後又1人中鏢
台灣愛滋病毒（HIV）感染人數持續攀升，醫界對年輕族群感染率上升感到憂心。日前一群由香港、台灣人組成的「打炮團」因成員確診HIV而集體求診，最終另有一人確認感染。中天新聞網 ・ 7 小時前
女生半夜獨自住汽旅遭趕！他曝驚悚內幕：業界潛規則
生活中心／杜子心報導台灣旅館林立，不少人臨時需要過夜時都會選擇汽車旅館休息，但近日一名女網友卻遇上離譜情況，她表示自己北上與男友見面後入住汽車旅館，兩人外出吃宵夜後男友因家規嚴格必須先回家，沒想到她獨自回到旅館時竟被櫃檯要求「女生不能一個人住」，還被逼在凌晨3點前退房。整起事件在網路論壇《 Dcard 》上曝光後，瞬間引爆討論，不少網友表示「第一次聽過這種規定」，更質疑旅館半夜趕客人才是真正危險。民視健康長照網 ・ 7 小時前
「河南王」有多狂？陶朱隱園頂樓慶生、 12億買3戶帝寶只花5分鐘
日前台北一家酒店舉辦「世紀級」豪華婚宴，許多港台大咖藝人親自到場祝賀，例如梁朝偉、劉嘉玲夫妻；而新郎是「河南王」王任生的孫子。關於王任生的背景，旗下事業涵蓋塑膠、化工、房地產等領域，過去曾有媒體報導，他一口氣花費12億買下3戶帝寶，交涉過程僅5分鐘；此外，王任生90歲生日是在超級豪宅「陶朱隱園」頂樓過，當時威京集團主席沈慶京也來祝壽。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
經典賽》大谷翔平對上中華隊！愛爾達公布轉播授權「沒緯來」
大谷翔平宣布將代表日本出戰2026年世界棒球經典賽（WBC），這項重量級消息瞬間點燃全球棒球熱潮，也同步讓台灣球迷最關注的「轉播權」議題成為焦點。愛爾達電視今（25）日發布最新聲明，正式公布明年經典賽與大聯盟賽事的播出規劃。中時新聞網 ・ 7 小時前
首波低溫報到！入夜下探14度 「準天琴」挾雨影響半個台灣
北台灣今(25)日起明顯轉涼，首波低溫將在今晚到明晨報到，台南以北及宜蘭最低可下探14度。中央氣象署預報科長劉宇其表示，明晚至週四受熱帶性低氣壓外圍中高層雲系北移影響，北部、東半部、南部及中部山區都可能出現降雨。中天新聞網 ・ 10 小時前
藍白配合中共罵高市早苗！「黨內不同調」凌濤看不下去痛批 謝震武驚呆
日本首相高市早苗本月初表示「台灣有事，即日本有事！」此番言論引發中國跳腳，祭出報復措施，沒想到國民黨部分人士譴責高市發言「危險」，前國民黨主席洪秀柱更轟「不負責任」。對此，國民黨桃園市議員凌濤也看不下去，直言不懂為何要罵關心台灣安全的日本。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
今晚變天轉雨！最冷14°C時間曝 「天琴颱風」估將生成
【高沛生／台北報導】氣象署預報員林定宜接受《壹蘋新聞網》訪問表示，今（24）日白天水氣不多，各地為多雲到晴，僅基隆北海岸有局部短暫雨；但傍晚後水氣增多，北台灣率先轉雨，入夜後雨區將逐漸往中南部與東半部擴大。東北季風今晚起明顯增強，北台灣感受轉涼，中南部日夜溫差也更大，清晨中南部局部霧或低雲恐再度壓低能見度，台南今晨一度低於200公尺，提醒駕駛務必小心。壹蘋新聞網 ・ 1 天前