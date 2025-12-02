JTA明年台北沖繩天天飛 限時優惠價曝

▲日本越洋航空鯨鯊彩繪機。（圖／越洋航空提供）

[NOWnews今日新聞] 日本越洋航空（JTA）自2026年2月3日開始，計劃每日運航首條國際定期航線台北(桃園)=沖繩(那霸)，機票銷售將於台灣時間今（3）日上午9時開始，為紀念開航，首周販售限定票價來回4000元有找。

鄰近台灣的沖繩，坐擁晶瑩剔透的湛藍海洋與獲列世界自然遺產的豐饒景觀，更蘊藏著獨特的歷史底蘊、文化魅力與在地美食，處處洋溢著多姿多彩的觀光吸引力，受到許多台灣民眾青睞。

JTA表示，長年以「沖縄之翼」為使命，擔負連結沖繩與日本國內各地的重要角色。此次拓展國際航線，JTA將秉承國內線的服務精髓，並融入濃厚在地特色，讓海外旅客從航程起始，即能沉浸於沖繩的獨特魅力。於此同時為沖繩的振興與發展盡一份心力。

日本越洋航空預計明年2月起天天直飛台北(桃園)=沖繩(那霸)航線，將以波音737-800執飛，從台北飛往沖繩的票價，以經濟艙來看，最低單程4888元，來回最低7176元，為紀念開航，自今（3）日9:00至2025年12月9日22:59期間，限定販售來回票價3952元，適用搭乘期間為2026年2月23日至2026年3月28日。

