Julia喜嫁陳晨威！南珉貞安慰「緋聞女友」親吐明年動向

樂天女孩總監筱晴（左起）、富邦韓籍女神南珉貞、Passion Sisters希希現場傳授「鏡頭魅力POSE」。（圖／公視台語台提供）





台語啦啦隊實境節目《菜鳥仔 NICE PLAY》由嘎嘎（潘俊佳）擔任總導演，邀請黃鐙輝擔任棚內主持人、「台妹小南」南珉貞擔任人氣鏡頭魅力導師，筱晴擔任舞蹈總指導及應援台關主希希，今（11）日舉行開播記者會，被問及明年是否會續留富邦，南珉貞也大方回應了。

中職正逢休賽季，許多啦啦隊女孩去向成為粉絲關注的話題之一，南珉貞今出席活動時被問及明年是否續留富邦悍將，她也篤定回應：「從來沒有想像過穿上別的球隊衣服的樣子，所以富邦就是我的家」，可見對於球隊的喜愛。

嘎嘎（左起）、筱晴、希希、南珉貞、黃鐙輝出席《菜鳥仔 NICE PLAY》開播記者會 （圖／公視台語台提供）

而近日中職大喜事之一，樂天桃猿球員陳晨威與中信啦啦隊女孩Julia登記結婚，陳晨威「緋聞女友」、富邦應援團成員Juicy徹底失戀，南珉貞聽聞此事也笑回：「有看到他很傷心，我們會好好請他吃飯安慰他」。

南珉貞日前錄製體能實境時腳不慎受傷，如今受傷後首次公開亮相，她也表示治療後狀態已恢復到「幾乎滿分」，近期也開始學習像是「你有想我無?（你有想我嗎）」這樣簡單常用的台語，她在節目中將POSE訓練提升為「魅力表現課」，公開三大訣竅：認識自身優點、找到展現線條的最佳角度、眼神要能傳達情緒。



