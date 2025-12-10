juliArt 覺亞攜手介惠基金會挺偏鄉婦女培力

▲juliArt 覺亞攜手「介惠基金會」，推出「洸影玫瑰系列」公益組合，你買我捐，挺偏鄉婦女培力。（圖／業者提供）

[NOWnews今日新聞] 專業髮肌保養品牌 「juliArt 覺亞」致力偏鄉關懷議題，每年提撥營業額 1% 作為「缺角世界基金」，今年更與「介惠基金會」合作，舉辦近30場公益培力課程外，更推出「洸影玫瑰系列」四款公益組合，你買我捐，凡售出任一款，即捐出100至200 元支持基金會的偏鄉關懷計劃，邀請消費者響應「從髮絲出發的溫柔行動」，透過每次洗護，傳遞溫柔與希望行動。

「juliArt 覺亞」表示，台灣偏鄉長期面臨就業機會有限、人口外移與照顧資源不足等多重困境，尤其，隨著青壯人口外移，許多婦女獨自承擔照顧長者、孩童與失能者的責任，資源落差使她們無法順利獲得培力與喘息機會，「juliArt 覺亞」於2017年成立以來，就投入這個議題關懷。

▲juliArt 覺亞推出「洸影玫瑰」四款公益組合，凡購買任一款，即捐贈最高 200 元予介惠基金會。（圖／業者提供）

前後8年來，「juliArt 覺亞」已攜手9個在地NGO、捐款逾 410 萬，幫助超過 3040 位學童、長者或婦女，不僅從企業內部做起，更攜手百貨、沙龍、企業夥伴等逾百家的re-stArt夥伴，投入深化社會對偏鄉婦女與照顧議題的理解與支持，這次再度與「介惠基金會」攜手，同樣獲得各界力挺。

「偏鄉婦女不是弱勢，而是社區韌性關鍵」juliArt 覺亞認為，透過舉辦頭皮檢測活動、梳具紓壓按摩及頭皮養護培力課程，傳遞正確的頭皮清潔知識、提供婦女賦能，才能讓原鄉女性在學習中，重新看見自我價值與前行的力量。

此外，為延續這份由內而生的力量，特別推出你買我捐活動，以柔韌花香象徵女性內在的「洸影玫瑰系列」公益組合，包含「玫瑰旅行四入組」、「玫瑰雙入組」、「玫瑰奢養組」及「玫瑰公益禮盒組」四款，即日起至 2026 年 2 月 3 日，凡售出任一款「洸影玫瑰系列」公益組合，juliArt 覺亞即捐出最少 100 元、最高 200 元支持介惠基金會偏鄉關懷計劃，以「從髮絲出發的溫柔行動」詮釋女性力量，讓每一次洗護，都能「讓愛持續蔓生」。

