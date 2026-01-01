娛樂中心／黃韻靜 綜合報導

每周三、四晚上10:15由梁赫群以及嚴立婷主持的《姊妹亮起來》日前邀請Julie、葉欣眉、宋哥以及翠蕊，分享錢錢跑到哪裡去了？抓出錢包小偷大作戰！！



Julie 過年紅包數錯人數壓力大！葉欣眉佩服梁赫群「搭便車神技」

嚴立婷與梁赫群

JULIE一到年底就為紅包頭痛，最怕的不是包紅包，而是算錯人數。有次聚會以為只有六個工作人員，現場卻是十位工作人員到場，紅包不夠只能臨時補包。再加上尾牙、春酒還要一起湊紅包抽獎，年底還沒賺多少，錢卻一直噴，真的很崩潰。



JULIE

葉欣眉分享當主持人免不了要請客，平常都是用請飲料解決，朋友開店還有折扣，但再怎麼省，都比不上小梁哥的順風車神技，從搭甄莉姊的車，到尾牙活動直接被工作人員載去外縣市，堪稱省錢界天花板。

葉欣眉

翠蕊每天一杯珍奶當小確幸，老公卻嫌浪費錢，六十塊累積破千不值得；她覺得只是快樂日常，老公卻認為是能省則省的價值觀衝突。

翠蕊

宋哥原本只想把 1399 的月費降下來，卻被一句「合約快到」說動，理性瞬間斷線，用「犒賞自己」當藉口衝去換新手機。結果資費沒降、合約多綁三年，還多花一萬五，冷靜後才發現，自己到底在幹嘛。

宋哥

過年和寒假即將到來，想要尋找便宜CP值高的旅遊方式，就不得不提到新北的「花見櫻花季」，今年的花見櫻花季就在淡水的無極天元宮舉辦，最美的觀賞時間就在２月中到３月初，最著名的是後山一整片的三色櫻，粉白色、粉紅色以及深粉色一次看到飽，還有史無前例的夜櫻點燈活動，從白天看到晚上，浪漫指數爆表。除此之外，石碇、新店、坪林、金山、淡水、三芝及三峽等山區，還有汐止、土城及林口等市區道路和公園境內都可以找到櫻花，分佈範圍可以說是全台最廣。

