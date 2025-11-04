Julie「防小三」出狠招！刪陽帆手機異性電話 竟讓助理背黑鍋

藝人何妤玟、沈怡岒、Julie、方慈聲、李新及班底吳小可日前在節目《小姐不熙娣》參與「以愛之名開啟地獄副本，復仇也要有儀式感！」主題，分享自己最得意的「復仇記」。其中，Julie自爆為「防小三」，只要發現老公陽帆的手機裡有不熟的女性名字，就會立刻刪除，沒想到有次卻誤刪到製作人的聯絡方式。

Julie透露將陽帆手機異性的聯絡方式幾乎全部刪除。（圖／東森綜合台提供）

在刪除了該名製作人的聯絡方式後，陽帆起初一頭霧水，詢問助理時，Julie稱當時臉不紅氣不喘地裝傻，反過來教育助理：「你是不是動過他手機？下次要先講喔！」高超演技讓助理背黑鍋，令現場驚呼連連，何妤玟更笑喊：「這根本是做賊的喊抓賊！」

薔薔曾抓包男友跟餐廳女員工傳曖昧訊息。（圖／東森綜合台提供）

而提到加聯絡方式，向來火爆坦率的薔薔也有話要說。她怒曝曾發現男友與餐廳女員工互加聯絡方式，對方還傳訊息：「很開心今天你們能夠來」，男友甚至按下愛心，讓她怒火中燒，直接用男友手機回訊質問，並拍片紀錄成內容素材。

薔薔表示「絕對不會把傷痛默默留給自己，肯定要把它發揚光大變成自己的利益！」此話一出全場笑翻。何妤玟大讚：「還能賺錢太聰明！」派翠克也追問：「妳影片有開營利嗎？」薔薔自信回：「當然開啊，還放業配呢！」逗樂全場。

李新透露沈世朋釣魚清晨擾眠，因此她也凌晨叫醒對方。（圖／東森綜合台提供）

另外，李新也分享老公沈世朋沉迷釣魚，甚至清晨都要她陪同，氣得直呼：「你釣你的，叫我幹嘛？」沒想到沈世朋竟開始道德綁架：「睡那麼多覺，妳不覺得愧疚嗎？」接著情緒勒索：「老夫老妻主打一個陪伴，妳不陪我去你過意得去嗎？」逼得李新清晨陪他到外雙溪釣魚，讓她超傻眼。

為此，她策劃報復，兩天後凌晨3點挖醒熟睡的老公，開口就說：「起來！陪我去魚市場買魚給兒子吃！」成功以牙還牙，讓眾人拍手叫好，Sandy也笑說：「這招不錯欸！」

