Julie「防小三」出狠招！刪陽帆手機異性電話 竟讓助理背黑鍋
藝人何妤玟、沈怡岒、Julie、方慈聲、李新及班底吳小可日前在節目《小姐不熙娣》參與「以愛之名開啟地獄副本，復仇也要有儀式感！」主題，分享自己最得意的「復仇記」。其中，Julie自爆為「防小三」，只要發現老公陽帆的手機裡有不熟的女性名字，就會立刻刪除，沒想到有次卻誤刪到製作人的聯絡方式。
在刪除了該名製作人的聯絡方式後，陽帆起初一頭霧水，詢問助理時，Julie稱當時臉不紅氣不喘地裝傻，反過來教育助理：「你是不是動過他手機？下次要先講喔！」高超演技讓助理背黑鍋，令現場驚呼連連，何妤玟更笑喊：「這根本是做賊的喊抓賊！」
而提到加聯絡方式，向來火爆坦率的薔薔也有話要說。她怒曝曾發現男友與餐廳女員工互加聯絡方式，對方還傳訊息：「很開心今天你們能夠來」，男友甚至按下愛心，讓她怒火中燒，直接用男友手機回訊質問，並拍片紀錄成內容素材。
薔薔表示「絕對不會把傷痛默默留給自己，肯定要把它發揚光大變成自己的利益！」此話一出全場笑翻。何妤玟大讚：「還能賺錢太聰明！」派翠克也追問：「妳影片有開營利嗎？」薔薔自信回：「當然開啊，還放業配呢！」逗樂全場。
另外，李新也分享老公沈世朋沉迷釣魚，甚至清晨都要她陪同，氣得直呼：「你釣你的，叫我幹嘛？」沒想到沈世朋竟開始道德綁架：「睡那麼多覺，妳不覺得愧疚嗎？」接著情緒勒索：「老夫老妻主打一個陪伴，妳不陪我去你過意得去嗎？」逼得李新清晨陪他到外雙溪釣魚，讓她超傻眼。
為此，她策劃報復，兩天後凌晨3點挖醒熟睡的老公，開口就說：「起來！陪我去魚市場買魚給兒子吃！」成功以牙還牙，讓眾人拍手叫好，Sandy也笑說：「這招不錯欸！」
延伸閱讀
影/黃明志投案了！最新影片曝光
黃明志臉書凌晨現身發文 稱「我不會逃」
黃明志潛逃泰國？「最強奶媽」謝薇安收到私訊 驚人內容曝光
其他人也在看
薔薔逮男友偷加女店員！怒拍片當內容變現：傷痛變收益才不虧
薔薔當時直接用男友手機回訊質問，並拍片紀錄成內容素材，表示「絕對不會把傷痛默默留給自己，肯定要把它發揚光大變成自己的利益！」此話一出全場笑翻。何妤玟大讚：「還能賺錢太聰明！」派翠克也追問：「妳影片有開營利嗎？」薔薔自信回：「當然開啊，還放業配呢！」Julie則...CTWANT ・ 15 小時前
（影）具俊曄暴瘦「每週到小S家作客」 Lily心疼喊：全家都希望他健康
小S二女兒Lily今（4日）出席內衣品牌活動，青春亮眼的她受訪時笑容滿面，不僅分享媽媽小S奪金鐘後的喜悅，也首度透露姨丈具俊曄的近況。談到媽媽小S以《小姐不熙娣》奪下金鐘綜藝節目主持人獎，Lily笑著說：「我很替她開心，家人群組都在祝賀，大家都說『熙娣，我們好以妳為榮，Congratulations自由時報 ・ 16 小時前
Lily曝大S曾入夢 心疼具俊曄太瘦「一直夾肉給他吃」
小S二女兒Lily（許韶恩）今（4日）現身黛安芬內衣活動，她與姨媽大S（徐熙媛）感情好，她坦言在大S過世後，曾夢過她一次，提及姨丈具俊曄，她表示：「姨丈現在真的很瘦，我們就一直夾肉夾菜給他吃，希望他更健康。」鏡週刊Mirror Media ・ 14 小時前
到大賣場買栗子地瓜「切開全爛掉」 高嘉瑜怒：打客服5次全被自動掛斷
民進黨前立委高嘉瑜今（4）日晚間在臉書發文，今晚她到內湖一間大全聯買了一包栗子地瓜，沒想到帶回家切開之後，發現竟然爛掉了。她本想打電話向客服反映，結果卻被轉來轉去，讓她一共撥了5隻不同的電話號碼，結果都被自動掛掉，讓她痛批太差勁了。中天新聞網 ・ 8 小時前
精品大亨渣人夫／小三迎進門再偷吃小四 精品大咖洪惇學爆高調出軌
經常接受媒體採訪的精品代理商洪惇學，與妻子育有3名子女，7年前他跟小三外遇、生下1子，洪妻原諒，讓他把小三、私生子帶回家照顧，沒想到洪食髓知味，4年前又與小四外遇、生下1女，還高調放閃，洪妻忍無可忍，決定提告；法官審理後，打臉洪「妻子知情也接受」的說法，判他跟小四須賠償200萬元。鏡週刊Mirror Media ・ 1 小時前
【土象星座運勢】11/4 金牛座價值展現、處女座合作可期、摩羯座留心競爭
★金牛座：低調生活，默默學習。容易在重要的時刻展現價值。留心意外挑戰。 ★處女座：商業財旺，合資合夥、合作互利可期。慎防家人衝突，家和萬事興。 ★摩羯座：容易代表自家人發言，尋求合作發展的機會。留心有潛在競爭出現。太報 ・ 23 小時前
秘魯宣布斷交 墨西哥外交部：拒絕接受單方面決定
秘魯政府宣布，由於墨西哥向秘魯前總理查維斯（Betssy Chávez）提供庇護，將與墨西哥斷絕外交關係。墨西哥外交部對此也發出聲明回應。中天新聞網 ・ 14 小時前
台端發表全新微電車品牌 啟動國產電動二輪新世代
【記者柯安聰台北報導】致力推動電動二輪與綠能移動解決方案的台端興業（3432）宣布正式發表全新微電車-TUKU；TUKU的登場不僅象徵台端集團在電動二輪市場的全新布局，也揭示本土品牌推動綠色移動的新方...自立晚報 ・ 8 小時前
范姜彥豐現身闆妹直播！狂喝「粿王飲料」 一票網嗨了：離開出軌女人
范姜彥豐上個月29日爆出婚變後，今（3）日晚間首度現身天后闆妹直播，提到自己爆瘦11公斤，讓闆妹相當不捨。闆妹不僅邀請邀請他擔任洗髮精的年度代言人擔任洗髮精年度代言人，還送他一份大禮「粿王飲料」；范姜在直播中喝得津津有味，讓網友相當不捨，也大讚闆妹義氣相挺！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
任容萱認了分手模特兒男友 Selina被疑懷二胎回應了
Selina剛過44歲生日，妹妹任容萱曬出合照祝福，只是網友關注的焦點，反而是身穿白色洋裝的Selina飄出孕味，還似乎巧妙用生日蛋糕遮住肚子，二寶傳言瘋傳。雖然Selina否認消息，但任容萱今出席三立電視「2025內容創新發布會」，宣傳新戲《愛鄰洗衣店》時被問姊姊疑似懷孕，她吞吞吐吐回：「呃，沒有自由時報 ・ 1 天前
從天而降的救援力量 中央警大參訪基隆消防無人機基地
中央警察大學推廣中心於11月3日，由推廣中心主任劉嘉發，以及警察大學16名消佐班學員，參訪基隆市消防局「無人機控制中心參訪」，了解無人機在科技救災上的各種創新應用與救災成果。由消防局保養場藍世傑介紹基隆市的無人機隊成立背景及在救災上的多次實戰經驗，包含山域搜救、海上搜查及大型火災空拍任務。透過空拍與熱顯像技術的運用，成功提升救災效率與人員安全。在前景規劃部分，保養場長胡仁豪說明目前研議導入「滅火型無人機」與「長時間繫留平台」技術，結合AI影像辨識與即時傳輸系統，進行夜間偵蒐與定點滅火，有效執行災害搶救任務。現場由今年成立的「無人機志工隊」進行山域搜救模擬演練，透過多機協作、熱顯像鏡頭及AI人形辨識功能，迅速鎖定受困登山客位置，並利用具投擲模組的無人機投放保暖毯與糧食等，可以藉由科技救援並實現速度與人性關懷的一面。消防局長游家懿表示，隨著AI、5G與長航時無人機技術的快速發展，救災正朝向「智能化、即時化、遠端化」邁進。無人機能提供高空視角，並即時傳回影像數據，協助指揮官掌握第一手現場狀況，大幅提升決策效率。更多新聞推薦 ● 搶普發1萬元商機 北市觀傳局聯合業者推旅宿及景點超狂優惠台灣好新聞 ・ 7 小時前
工作上精明能幹！「4星座」老謀深算 讓人難猜透
職場上的同事有百百種，《搜狐網》命理專欄點名「4星座」精明能幹，做事滴水不漏，可以說是老謀深算，難以讓人猜透。中天新聞網 ・ 16 小時前
中國設計! 巴首批4艘「漢戈爾」級潛艦明年將服役 中巴軍事合作引關注
[Newtalk新聞] 巴基斯坦海軍參謀長納維德·阿什拉夫海軍上將近日證實，根據中巴防務合作計畫建造的首批 4 艘「漢戈爾」（ Hangor ）級潛艇，預計將於 2026 年正式服役。該項目總值約 50 億美元，共包含 8 艘潛艦，為巴基斯坦近年來最重要的海軍裝備計畫之一。 根據規劃，「漢戈爾」級潛艦由中國設計，並在中巴兩地同步建造。其中 4 艘將於中國完工，另四艘則在巴基斯坦卡拉奇造船與工程廠（ KSEW ）建造。外界普遍認為，這項合作不僅涉及軍事裝備，也涵蓋技術轉移與人員訓練，顯示雙方在防務產業上的合作進一步深化。 《環球時報》報導指出，近期有消息稱，其中兩艘「漢戈爾」級潛艦「漢戈爾號」與「蘇舒克號」已經交付巴基斯坦海軍，並完成最終試航。儘管尚未舉行正式服役儀式，但消息來源指出，相關進展顯示這 2 艘潛艦已具備投入使用的條件。 據了解，「漢戈爾」級潛艦為中國 S-26 型潛艦的改良版本，具備隱身能力與長時間潛航性能，可搭載多型魚雷與導彈。這批潛艦的設計與技術細節雖未全面公開，但多方認為其性能屬於當前區域內的先進水準。 目前，巴基斯坦官方尚未對傳出已服役的兩艘潛艦做出正式回應。外界預新頭殼 ・ 19 小時前
粿王「美國行」最新鐵證曝光！他「1舉動」藏不住
娛樂中心／江姿儀報導男星范姜彥豐日前指控粿粿與男星王子（邱勝翊）有不正當男女關係，王子發文道歉認了「（與粿粿）超過了朋友間應有的界線」，1日粿粿回應時也認了「與王子有踰矩行為」。兩人過去出遊、貼文的甜蜜對話也被網友們挖出，其中粿粿與王子「美國行」，竟被網友直擊，2人同遊鐵證曝光。民視 ・ 1 天前
粿粿哥哥批范姜彥豐「長年吃軟飯」！起底是喬傑立男團 挺她截圖告酸民
前中信兄弟啦啦隊成員粿粿（江瑋琳）日前遭老公范姜彥豐控訴出軌王子（邱勝翊），雙方在社群上傳影片公開互撕。粿粿哥哥也發文痛批范姜彥豐「長年來只會吃軟飯，還要裝大男人的爛人，不要也罷」，更被網友起底，粿粿的哥哥昔日為喬傑立公司旗下男團「太極」成員韓秉融。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
范姜彥豐、粿粿結局？律師預言「三輸」：難複製Andy老師 曝唯一贏家
藝人范姜彥豐與妻子粿粿婚變風波持續延燒。在范姜彥豐日前公開指控她婚內出軌男星王子（邱勝翊）後，粿粿於1日發布長達17分鐘的影片親自回應，承認與王子有「踰矩的行為」，對此表達歉意。對此，就有律師分析，此事件最終恐形成「三輸案件」，唯一贏的就是吃瓜群眾。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
黃明志捲謝侑芯命案！網紅疑9月收邀約「怒揭5手法」：直覺救了我
黃明志捲入「護理系女神」謝侑芯馬來西亞猝逝案，全案今（4）日迎來重大進展，警方轉向謀殺罪調查。而繼女優翁雨澄（娃娃）爆料3月被帶至大馬旅遊「你說服我去嘗試了那些東西」、「我只是眾多還沒死去的女孩的其中一位罷了」，疑似影射黃明志；網紅Miga美家今日稍早也發文，稱「此藝人」9月就曾與她洽談商業合作，所幸直覺救了自己一命。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
小S絕美二女兒曝喜歡類型！不捨具俊曄暴瘦全家都這樣做
【緯來新聞網】小S二女兒Lily（許韶恩）被稱最像姨媽大S，今（4日）出席內衣品牌快閃店活動，坦言不緯來新聞網 ・ 15 小時前
金馬男星結婚了！對象是《浪姐》女星 2年前高調認愛
金馬男星結婚了！對象是《浪姐》女星 2年前高調認愛EBC東森娛樂 ・ 1 天前
小S女兒曝具俊曄暴瘦近況 家人心疼「狂夾菜給他吃」
小S（徐熙娣）的17歲女兒Lily許韶恩，今年七月才以藝術家身分，舉辦個展，她近期又多了內衣品牌大使的身分，4日舉辦記者會。先前具俊曄曾被目擊在金寶山陪伴大S（徐熙媛），身材消瘦許多，被問到具俊曄的近況，Lily表示，每個禮拜具俊曄都還是會來他們家吃飯：「大家看到他都趕快夾肉夾菜給他吃！要健康、健康才好！」希望能早日走出傷痛，語帶不捨。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 14 小時前