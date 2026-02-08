Junior、夏語心道歉了！ 認未查證《世紀血案》授權 喊話停製拒看

電影《世紀血案》未經授權爭議持續延燒，藝人Junior（韓宜邦）與夏語心先前被抓包有參演作品，卻遲遲未出面回應，引發網友撻伐。今（8）日晚間，兩人終於打破沉默，分別在社群媒體上發表道歉聲明。

呼籲製片停止後製！ Junior：個人堅決不進戲院觀看

Junior表示，他接演康寧祥角色時抱著使命感，想尊重並詮釋歷史人物，並非不敬或顛覆歷史。他回顧拍攝過程，坦言與夏先生共同演出的場景情緒沉重難以承受，「那場戲，我抱著飾演林義雄先生的夏先生痛哭，他崩潰得撕心裂肺，我在一旁緊緊抱著他，心裡苦不堪言。」

Junior承認自己過去習慣相信劇組與合約，認為合約明確載明「已獲得合法授權」就理所當然，未進一步查證，這次疏忽尤其涉及真實歷史，造成悲痛與傷害。他表示，這次事件讓他意識到演員應有義務確認歷史及劇組資訊，「我無法卸責，我為自己的錯誤道歉，也向因這部電影再次被拉扯傷口的人表達歉意。」

他也呼籲製片方停止電影後製行為，並在取得當事人認可前不得繼續，即便電影最後上映，他也不會進戲院觀看。

歷史了解不足 夏語心公開道歉並承諾不再參與後續

夏語心也同步發文道歉，坦言對歷史案件了解不足，在未求證劇組是否取得同意下客串演出，對相關人員造成無法挽回的傷害。「再次向林義雄先生及其家屬、每位受難者及其家屬，以及林宅事件所有相關人士道歉。未來我將不再參與電影的一切後續，帶著此次教訓謹慎面對每一份工作，對不起。」

責任編輯／蔡尚晉

