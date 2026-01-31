隨著第60屆超級盃 (Super Bowl LX) 即將在舊金山灣區開打，龐大的遊客與媒體人潮湧入之前，Alphabet旗下自駕車公司Waymo選在此時宣佈一項重要里程碑：正式在舊金山國際機場 (SFO) 啟動全無人自動駕駛接送服務。

趕在超級盃前！Waymo自駕車正式進駐舊金山國際機場，初期僅限「租車中心」接送

這項服務於美國當地時間週四 (1/29) 正式上線，讓舊金山成為繼鳳凰城 (Phoenix Sky Harbor) 與聖荷西 (San Jose Mineta) 之後，第三個納入Waymo服務版圖的機場。不過，想體驗搭機器人計程車去搭飛機的旅客，目前還有一些限制。

初期採「邀請制」，地點僅限租車中心

雖然名義上是進駐機場，但Waymo目前採取的策略相當謹慎。

• 限制對象：服務初期僅開放給「特定數量的乘客」使用，並非所有人打開App都能預約叫車，官方表示未來幾個月會逐步擴大名額。

• 限制地點：接送地點目前不包含航廈路緣 (Curbside)，車輛僅能在舊金山國際機場租車中心進行停靠，並且讓乘客下車。這意味著旅客下車後，還需要轉搭機場的機場接駁列車 (AirTrain)才能抵達各個航廈。

Waymo表示，未來將會把服務範圍擴展到其他機場地點，包含航廈門口，但目前尚未給出具體時間表。

灣區版圖擴大，但安全隱憂仍存

隨著舊金山國際機場的加入，Waymo在舊金山灣區的服務覆蓋面積已經超過260平方英里，顯示Waymo對於自家技術在複雜城市環境中的運作越來越有信心。

不過，Waymo目前也面臨了新的監管壓力。本週三 (1/28)時候，Waymo證實旗下一輛自動駕駛車輛於1月23日在聖塔莫尼卡 (Santa Monica)撞傷一名兒童。雖然據稱傷勢輕微，但美國國家公路交通安全管理局 (NHTSA) 已經對此展開正式調查。

