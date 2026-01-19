JUST COFFEE 連兩年入圍臺中10大伴手禮 生醫級凍乾咖啡掀黑金革命

JUST COFFEE_好禮標章肯定_輕禮盒推薦。圖/JUST COFFEE 提供

生活中心/綜合報導

臺中年度盛事「2026 第十七屆臺中市十大伴手禮」名單正式揭曉！精品咖啡品牌 JUST COFFEE 憑藉其獨家的「超即溶精品凍乾咖啡」，繼去年獲頒好禮標章後，今年再度從競爭激烈的眾多品牌中脫穎而出，獲得第十七屆臺中市十大伴手禮「好禮標章」肯定。這不僅是對品牌創新技術與品質的實質認證，更標誌著「精品咖啡便利化」已成為當代生活美學的主流趨勢。

JUST COFFEE_產品系列總覽_蟬聯台中十大伴手禮好禮標章。圖/JUST COFFEE 提供

生醫級凍乾技術重塑精品咖啡 3秒還原 0到100度皆可即溶

JUST COFFEE 的核心亮點在於生醫級「-40°C 冰晶凍乾技術」，透過 8-12 小時的黃金低溫冷萃，完整鎖住 100% 阿拉比卡莊園精品豆的原始風味與層次。不同於傳統即溶咖啡在高溫噴霧乾燥中流失的香氣，JUST COFFEE 的凍乾結晶如同星辰般閃耀，且具備強大適應性。無論是冰水、熱水、牛奶還是燕麥奶，0至100度皆能在 3 秒內完美溶解，隨時隨地都能還原一杯媲美現磨手沖的精品咖啡。

廣告 廣告

品牌創辦人Ailey表示：「我們希望將繁瑣的手沖過程精簡化，讓品味咖啡不再受限於器材與時間，實踐真正的咖啡自由，享受高效而美好的生活。」

國際品鑑師團隊監製 只做「給家人喝的咖啡」

「JUST」一詞寓意著純粹與專注。品牌自 2021 年創立以來，始終秉持著「做一杯給家人喝的咖啡」之初心，所有產品皆由 CQI Q-Grader 國際咖啡品鑑師與 SCA Sensory 國際感官杯測師團隊研發監製。為了守護消費者的健康，JUST COFFEE 堅持「純粹」原則：成分表中只有 100% 莊園咖啡粉，達到 0 脂肪、0 加糖、0 人工添加與 0 防腐劑的純淨標準。產品更獲得 2025 ITCE 國際茶咖啡評鑑大會「卓越風味獎」與「優選良品獎」肯定，在健康與風味之間取得絕佳平衡。

JUST COFFEE_生醫級凍乾技術_還原手沖風味。圖/JUST COFFEE 提供

第 17 屆伴手禮首選 將「精品生活」帶回家

此次再度蟬聯第 17 屆臺中市十大伴手禮好禮標章，JUST COFFEE 展現了身為在地品牌的堅韌與創新。產品系列涵蓋了深受大眾喜愛的「經典美式」、帶有花果香氣的「耶加雪菲」，以及醇厚回甘的「經典冷萃」，多元的風味層次滿足了不同族群對咖啡的挑剔需求。

JUST COFFEE 不僅是一份伴手禮，更是一份傳遞質感生活的禮物。在即將到來的年節或重要時刻，JUST COFFEE 將持續扮演「隨身咖啡師」的角色，讓高品質的咖啡香氣陪伴每一份珍貴情誼，實踐「JUST BE WITH YOU」的品牌精神。

JUST COFFEE_伴手禮盒推薦_送禮首選。圖/JUST COFFEE 提供

【關於 JUST COFFEE】

創立於 2021 年，JUST COFFEE 致力於將精品咖啡與尖端凍乾技術結合。品牌以「JUST BE WITH YOU」為核心，透過 3 秒即溶的高效體驗，讓每個人都能在快節奏的日常中，輕鬆享有優雅的生活儀式感。

JUST COFFEE官網： https://www.just-coffees.com/

JUST COFFEE IG：https://www.instagram.com/justcoffee.tw/

JUST COFFEE FB：https://www.facebook.com/justcoffee.tw