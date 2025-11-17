Just yolo it! 純白色系Ｘ設計傢俱，帶你體驗澳式生活的鬆弛感

編輯 Jessie Chang |圖片提供 北鷗室內設計

「YOLO」一詞代表人生只有一次，要盡情擁抱當下。若能擁有一座夢想家，你有想過它會是什麼模樣嗎？這次要分享的這間透天別墅，正是由北鷗室內設計為遠在地球另一端的澳洲屋主量身打造。設計團隊善用透天別墅的寬闊尺度與毛胚屋的可塑性優勢，把澳式生活的鬆弛感，融合北歐的高互動與生活美學，將屋主心中對家的藍圖化為現實。



位於一樓的客廳，因建築本身採挑高兩層樓的設計，在室內規劃上選擇以純白為基調，搭配輕柔的紗簾，讓自然光線靜靜流入室內，同時襯托出建築的大器與尺度。軟裝延續灰、白等低彩度色系，電視被巧妙安置於兩扇窗戶之間，並搭配白色電視櫃與精心挑選的音響設備，滿足日常的視聽需求。側邊的大面牆體則以組合層架妝點，兼具收納、展示與端景功能，也讓寬闊空間更富層次感。沙發配置三種不同款式，靈活組合出聚會或日常休憩的多樣場景。開放式餐廚與客廳以走道為界，既相連又保有明確分界。餐廚空間以中島吧台為核心，梳理出流暢的回字型動線，讓用餐、烹飪甚至夜晚小酌，都能自在而舒適地展開。廚具延續大空間的純白主調，上下櫃之間的牆面以玻璃挑空設計，為室內外創造更多互動與穿透感。餐桌則巧妙置於雙面落地窗之間，不僅凸顯透天別墅的採光優勢，也讓每一次用餐時光，都更添一份專屬的儀式感。書房的規劃將空間劃分為左右兩側，一側設置電腦書桌，專注於辦公需求；另一側則擺放 Offecct Solitaire Chair，將休閒與筆電使用結合，營造出靈活且彈性的閱讀辦公角落。自在的氛圍不僅提升空間的多元使用性，也讓日常生活更添從容悠閒。



主臥室捨去不必要的機能，將空間流於純粹，並拉高暖調色彩比例，搭配上柔和的低色溫光源，凝塑出治癒無壓的舒眠情境。而主衛浴則選用更接近純白的白色鋪陳，並透過動線規劃明確出泡澡、盥洗等機能分界，提升使用彈性。



室外空間引用陽光房概念，透過玻璃摺疊門模糊室內外的界線，讓自然光線、綠意與生活互相交融。不論晴、雨，屋主一家都能在戶外自在落座、閒談聚會，將享受生活的理念具體化。

