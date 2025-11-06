Justin Wong永遠的惡夢！《餓狼傳說COTW》重現「背水逆轉劇」本人：滾開啦

格鬥遊戲《餓狼傳說》系列最新作《餓狼傳說 City of the Wolves》（FATAL FURY: City of the Wolves），最近開發商 SNK 宣布和 Capcom《快打旋風》合作，讓「肯」和「春麗」成為遊戲第一季季票的 DLC 角色。但沒想到的是，《餓狼傳說 City of the Wolves》官方居然用這兩個角色，還原了「背水的逆轉劇」（背水の逆転劇），讓知名《快打旋風》電競選手 Justin Wong 再度成為社群焦點，哭笑不得的表示：「滾開啦！」

連餓狼傳說官方都不放過 Justin。（圖源：FATAL FURY: City of the Wolves）

「背水の逆転劇」指的是 2004 年的 EVO《快打旋風3》競賽中，知名選手梅原大吾（Daigo Umehara）操作的肯，處於一擊就會被擊倒的殘血狀態，和另一名選手 Justin Wong 操作還有將近 40%血量的春麗對上。卻沒想到梅原大吾在千鈞一髮之際，運用快速的反應力接下了對方的必殺技「鳳翼扇」並成功反敗為勝，讓全場觀眾沸騰起來，對於 Justin Wong 來說也相當難忘，後續被網友稱為 「背水の逆転劇」。

結果「背水の逆転劇」就成為了 Justin Wong 的永恆惡夢，許多粉絲都會特意練肯，在線上對戰遇到 Justin 時故意製造機會，再次喚起「背水の逆転劇」的回憶。甚至連線下也經常被惡搞，幾乎每年都會發生好幾次，所以當 Justin 看到殘血的肯，以及近滿血能放必殺技春麗時，腦中就會浮現結局的畫面。網友還曾笑稱，每個會格擋春麗必殺技的玩家，全部都在 Justin 的頻道。

如今這個傳奇時刻、惡夢，居然連《餓狼傳說 City of the Wolves》官方都要惡搞，還配上文案「歷史總是驚人的相似」，讓 Justin Wong 再次受到重擊，轉發回應：「滾開啦…. 😭😭😭😭」網友則是笑稱：「永遠逃不了的惡夢」、「就連在《餓狼傳說》上，Justin 也會被虐」、「Justin 該用這剪輯申請版權了，如果你能拿到錢，你就是百萬富翁了」、「21 年過去了，還是走不出來」