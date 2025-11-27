JYP新世代男團NEXZ要來了 2026新年首場獻台粉

韓國JYP娛樂旗下新生代七人男子國際團體NEXZ，將於2026年1月3日舉辦《NEXZ SPECIAL CONCERT ＜ONE BEAT＞ in Taipei》，這是他們首次以完整體在台北開唱，與NEX2Y（官方粉絲名）共同迎接新年的第一場音樂盛會！

NEXZ由TOMOYA、YU、HARU、SO GEON、SEITA、HYUI、YUKI七名成員組成。（ 圖／藝尚）

NEXZ由TOMOYA、YU、HARU、SO GEON、SEITA、HYUI、YUKI七名成員組成，透過JYP自製選秀節目《Nizi Project Season 2》脫穎而出。團名「NEXZ」寓意「Next Z(G)eneration」，代表JYP新世代的開端；粉絲名「NEX2Y」則取自「Next to you」，象徵永遠陪伴團體身邊。憑藉多語能力與高水準唱跳實力，NEXZ被視為JYP新一代全球企劃代表，更被譽為繼Stray Kids之後的王牌男子組合。

廣告 廣告

NEXZ日前在首爾奧林匹克公園，舉辦出道後首場韓國單獨演唱會。（ 圖／藝尚）

日前，NEXZ在首爾奧林匹克公園，舉辦出道後首場韓國單獨演唱會，現場他們感謝前輩支持：「Stray Kids學長們總是溫暖應援，讓我們覺得非常踏實。」同時，他們首次公開10月27日發行的第三張迷你專輯《Beat-Boxer》新曲舞台，展現驚人的爆發力與團隊默契。

《NEXZ SPECIAL CONCERT ＜ONE BEAT＞ in Taipei》定於2026年1月3日下午5點在台大體育館一樓舉行，門票將於2025年11月29日上午11點正式開賣，票價分為NT$5800、NT$4800、NT$3800及NT$1900（身障席）。更多演出詳情可關注主辦單位藝尚Artique Production官方社群。

NEXZ將在明年1月3日來台開唱。（ 圖／藝尚）

※NEXZ SPECIAL CONCERT ＜ONE BEAT＞ in Taipei

演出地點｜台大綜合體育館一樓(台北市羅斯福路四段一號)

演出時間｜2026年1月3日(六)5:00PM開演 (實際入場／演出時間以現場為準)

售票系統｜ibon售票系統網站及全台7-11 ibon機台

售票時間｜2025年11月29日(六)11:00AM開賣

活動票價｜TWD 5,800 / TWD 4,800 / TWD 3,800 / 1,900(身障席)（全區對號入座）

＊票價NTD $5,800 為NTD $5,799演出票券+ 1元套票福利

套票福利：Hi-Bye+紀念海報+獨家小卡SET+SOUND CHECK+7:20團體合照

並且享有簽名海報、親簽小卡及親簽拍立得抽獎資格

＊票價NTD $4,800 為NTD $4,799演出票券+1元套票福利

套票福利：Hi-Bye+紀念海報+獨家小卡SET

並且享有SOUND CHECK、7:20團體合照、簽名海報、親簽小卡及親簽拍立得抽獎資格

＊票價NTD $3,800 為NTD $3,799演出票券+1元套票福利/票價NTD $1,900 為NTD $1,899演出票券+1元套票福利

套票福利：Hi-Bye+紀念海報+獨家小卡SET

並且享有SOUND CHECK、7:20團體合照、簽名海報、親簽小卡及親簽拍立得抽獎資格

延伸閱讀

港消防員何偉豪殉職！女友悲痛發聲：好想「再牽你的手」

宏福苑火災逾2百人仍失聯 家屬排隊認屍「見遺體照崩潰痛哭」

關鍵來電！港嬤逃出宏福苑惡火 幸女兒越洋急call通知「失火」