JYP男子團NEXZ完整體登台 2026海外首演在台北

韓國JYP娛樂新生代男子團體NEXZ的2026年海外首演在台北，他們將於2026年1月3日在台大體育館一樓舉辦《NEXZ SPECIAL CONCERT in TAIPEI》，首次以完整體在台北開唱，延續「從第一個節拍出發」的熱血能量，與粉絲NEX2Y一起迎接新年第一場音樂盛會。

NEXZ由TOMOYA、YU、HARU、SO GEON、SEITA、HYUI與YUKI組成，七人皆透過《Nizi Project Season 2》選拔而出，團名象徵「Next Z(G)eneration」，接棒成為JYP下一代全球企劃代表。粉絲名「NEX2Y」則來自「Next to you」，寓意永遠陪伴在團體身邊。團員擁有多語能力與高水準唱跳實力，被視為JYP新一代的全球企劃代表。

NEXZ日前在首爾舉辦出道後首場韓國專場《ONE BEAT》，並在舞台上首次公開第三張迷你專輯《Beat-Boxer》新曲演出，提到出道以來收到前輩Stray Kids的鼓勵讓他們「覺得很踏實」。本次台北場將於2025年11月29日上午11點開賣，票價為5800、4800、3800、1900元（含身障席）。更多福利等相關資訊以主辦單位藝尚Artique Production官方社群專頁。