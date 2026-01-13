JYP 傳說中的練習生！NMIXX 吳海嫄「三低一高」飲食管理與超強核心鍛鍊全公開

（圖／取自 nmixx_official IG）

身為 JYP 娛樂旗下女子組合 NMIXX 的隊長，吳海嫄（Haewon）不僅以卓越的唱功與綜藝感著稱，在長達 5 年的練習生生涯中，即便通勤路途遙遠，她對自我的要求從未鬆懈。崇拜金世正且勇於挑戰的她，將這份堅持貫徹在日常的飲食管理中。透過精確的營養配比與碎片化時間的運動，「三低一高」飲食策略(高蛋白、低糖、低精緻澱粉、低負擔調味)不僅維持了偶像的高標準體態，更展現出健康且充滿活力的專業形象。

NMIXX吳海嫄飲食管理：高纖維與高蛋白的飽足方案

Haewon的菜單中，「吃沙拉」是穩定血糖與補充纖維的關鍵。

沙拉組成：選用羽衣甘藍、生菜、紫甘藍為底，加入小黃瓜與番茄，並適量添加酪梨或堅果增加健康油脂。

清爽醬汁：捨棄高熱量沙拉醬，僅使用檸檬汁、黑胡椒或油醋調味。

高蛋白核心：除了基本的水煮雞胸肉，她也會攝取蝦仁、雞蛋、無糖優格、鮪魚罐頭與牛肉，透過黑胡椒與海鹽輕調味，搭配烤蔬菜提升風味。

（圖／取自 nmixx_official IG）

NMIXX吳海嫄飲食管理：優質碳水與純粹補水原則

為了維持舞台上的能量供應，Haewon並不完全斷醣，而是聰明選擇「優質碳水」。

澱粉分級：以地瓜、南瓜為主食，嚴格控管精緻澱粉攝取量。若想吃甜點，則優先選擇低糖的戚風蛋糕或全麥款式，避開厚重奶油。

飲水習慣：堅持多喝水、拒絕含糖飲料，黑咖啡是她的必備品，且絕對不加糖或奶精，保持低負擔。

（圖／取自 nmixx_official IG）

NMIXX吳海嫄飲食管理：智慧解饞與消化儀式

在嚴密的計畫中，Haewon也有一套「聰明吃」的策略來應對飢餓感。

低糖小食：冰箱常備黑巧克力以抑制甜食慾望，偶爾品嚐略帶甜味的棕起司。隨身攜帶堅果，肚子餓時吃幾顆來避免過度飢餓感。

水果在白天吃：水果僅在日間食用，特別避開晚餐時間以防糖分堆積影響代謝。

飯後散步：她養成飯後一定要散步消化的習慣，例如在風景優美的漢江漫步，這也是她放鬆心情的方式之一。

（圖／取自 nmixx_official IG）

NMIXX吳海嫄身材管理：高強度核心與碎片化運動法

身為隊長，她的訓練強度極高，除了專業的雕塑身型，更善用時間進行微運動。

高效訓練：日常安排高強度、快節奏的運動，並專注於核心肌群的鍛鍊。

隨時雕塑：利用零碎時間練習瑜伽、平板撐、臀橋或深蹲。

生活化管理：時刻提醒自己避免久坐，多走路是她維持下半身線條的隱形功臣。

（圖／取自 nmixx_official IG）

