K分支入侵！9歲童打流感疫苗仍重症 疫情升！估農曆年達高峰

疾管署公布上週新增10例流感併發重症個案，其中9例感染H3N2、1例感染H1N1，另有2例死亡個案。值得關注的是，重症個案中包括1名北部9歲男童，雖已接種本季流感疫苗，仍感染H3N2併發肺炎住進加護病房，研判可能是具免疫逃脫能力的「K分支」病毒株所致。

防疫醫師林詠青指出，該名9歲男童無潛在病史，10月下旬曾接種流感疫苗，但12月上旬出現身體不適、食慾下降，診所就醫後返家，後續出現發燒、畏寒、呼吸急促等症狀。急診檢驗發現白血球、發炎指數偏高，快篩A型流感陽性，診斷為流感併發肺炎，收住加護病房並給予流感抗病毒藥物治療，2天後症狀改善轉入一般病房，於12月中旬康復出院。

上週新增的死亡個案中，1名60多歲北部女性本身有糖尿病、高血脂、腦中風、慢性腎病病史，未接種本季流感疫苗，於12月上旬發燒、呼吸困難、咳嗽有痰，急診快篩A型流感陽性，經檢查右下肺浸潤，研判為流感併發肺炎，住院期間病況急遽惡化，經治療無效過世，死因為流感重症合併呼吸衰竭致死。另一名北部20多歲女性因患有糖尿病、慢性腎病等多重病史，且未接種疫苗，在感染A型流感後短短2天內，便因併發肺炎與急性呼吸衰竭而不幸過世。

林詠青說明，前述個案都是感染H3N2，為目前社區主要流行型別，且由於H3N2中有高比例屬「K分支」，此病毒株並不在本季流感疫苗預防範圍內，疫苗對此類病毒的預防感染、保護效果下降。不過雖然重症個案打過疫苗還是感染,但經過治療病況恢復較快，且順利出院，顯示疫苗仍有降低重症、住院風險效果。

雖然疫苗對K分支的預防感染保護效果下降，但國外研究證實仍可有效降低重症、住院及死亡風險。 （示意圖／Pixabay）

疾管署發言人林明誠表示，近期氣溫劇烈變化加上年末聚會頻繁，國內流感疫情即將回升，預計於農曆春節期間達到流行高峰。雖然疫苗對K分支的預防感染保護效果下降，但國外研究證實仍可有效降低重症、住院及死亡風險，目前全台僅剩約30萬劑流感疫苗，高風險族群務必盡速接種。

林明誠表示，日前增購的13.1萬劑已配送至各縣市衛生局，他提醒,近期氣溫偏低、天氣變化大,未接種流感、新冠肺炎疫苗的脆弱族群,如長者、幼兒、慢性病患者務必盡速前往接種,若出現呼吸急促、發紺缺氧等危險症狀,務必盡速就醫尋求醫療協助。

