K分支害日本流感失控！醫曝地圖「一片紅」爆炸式擴散 台灣破9成恐突破性感染

變種K分支害日本流感失控！醫曝地圖「一片紅」爆炸式擴散，台灣破9成恐突破性感染。圖／取自臉書粉專「日本自助旅遊中毒者」

日本流感疫情持續升溫！日本厚生勞動省前（28）天公布最新數據顯示，全國醫療機構通報的流感病例已突破19萬例，在全國47個都道府縣中，有39個地區達到「警報」級別。專家分析，今年疫情快速擴大，與A型H3N2變異株「K分支」成為主流病毒株、多數民眾缺乏免疫力有關。

疫情全面升溫 病例連14週攀升、近9000校園停課

厚生勞動省統計指出，日本流感病例數已連續14週上升，從11月17日至23日，定點醫療機構平均每家通報51.12例，全國新增病例達19萬6895例。截至23日，全國已有8817所托嬰中心、幼兒園、中小學因疫情影響部分或全校停課，顯示疫情已對教育體系造成衝擊。

醫師警告：流行比去年早1個月、39地亮警報「地圖一片紅」

前台大醫院內科林氏璧醫師指出，日本3000多家醫療機構在11月23日當週通報19萬6895名患者，較前一週增加1.35倍，每家通報量首次在本年度突破50例。他表示，今年疫情較去年提早約1個月爆發。

廣告 廣告

多個地區病例處於高峰，包括：宮城縣 89.42人、福島縣 86.71人、岩手縣 83.43人、埼玉縣 79.51人、秋田縣 75.72人、栃木縣 74.47人、群馬縣73.47人、山形縣66.62人、青森縣66.37人、神奈川縣66.25人、長野縣、63.42人、北海道61.78人、千葉縣61.43人、富山縣60.83人、愛知縣60.16人，總計39個都道府縣超過警報線（每家醫療機構30人），地圖上呈現「一片紅通通」，所有都道府縣的患者數都比前一週增加。

林氏璧醫師指出，日本今年疫情較去年提早約1個月爆發。圖／取自臉書粉專「日本自助旅遊中毒者」

A型H3N2變異株「K分支」成主流 憂「突破性感染」

疾管署感染症防治醫師曾淑慧表示，依據ECDC的基因定序結果，K分支病毒在多處基因位置出現變異，與今年秋冬北半球使用的H3N2流感疫苗株在抗原性上存在明顯差異，因此可能使本季「突破性感染（即接種疫苗後仍遭感染的情況）」增加。

日本與歐洲目前均以A型H3N2的變異株「K分支」為主流病毒株，日本自9月以來K分支檢出率高達92.3%，傳播力明顯提高，在台灣，國家實驗室今年7月首度檢出K分支，當時占比為30.8%，10月已升至87.7%，目前預估已達約9成，成為國內主流病毒株，雖然目前尚未看到重症與死亡率上升的證據，但隨疫情規模擴大，重症個案預期會同步增加。

林氏璧醫師表示，日本3000多家醫療機構在11月23日當週通報19萬6895名患者，較前一週增加1.35倍。圖／取自臉書粉專「日本自助旅遊中毒者」

疫苗還有效嗎？曾淑慧：已見抑制效果、建議盡快接種

許多人關心疫苗是否仍具保護力？曾淑慧指出，台灣於9月底進入流行時，主流病毒便是K分支，10月公費疫苗開打後疫情明顯趨緩，目前已降至相對低點，顯示疫苗仍具保護效果與流行抑制能力。

疾管署數理模型預估，流感將在12月中上旬開始再度升溫，跨年後可能快速攀升，下一波高峰將落在農曆春節前後。截至目前，本季公費接種量已達622萬人、使用率逾9成，仍建議民眾盡早接種以降低重症風險。



回到原文

更多鏡報報導

他喊明年11/28別出國！網驚：原來是九合一 「不在籍投票VS放2天假」掀戰火

酷澎個資外洩4500名飆升至3370萬！規模暴增7500倍 疑「有內鬼」作祟

交友軟體99%台女都列「1條件」！工程師揭背後含意：其實就是找長期飯票