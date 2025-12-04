即時中心／林耿郁報導

在高利率與通膨壓力下，美國民眾債務負擔持續飆升，也讓各界普遍擔憂，消費者違約將拖累經濟，甚至再次引爆「雷曼時刻」；然而，多項最新數據顯示，美國家庭財務韌性仍強，違約率反而出現「下滑或穩定」跡象，經濟前景依舊審慎樂觀。

在疑慮中成長？路透社專欄作家傑米·麥吉弗（Jamie McGeever）撰文指出，美國財經界近來盛行「K型經濟」理論，認為富裕族群持續累積財富，多數家庭則逐漸無法負擔債務。

但也有分析人士認為，若違約率未出現顯著惡化，經濟前景或比想像中更具「支撐力道」。

紐約聯邦準備銀行表示，雖然目前部分消費者違約率偏高，但高盛經濟學家布里格斯（Joseph Briggs）表示，若以長期資料比較，美國家庭槓桿與借貸償債成本，仍屬於「歷史低位」，且今（2025）年第3季信用卡違約率有趨緩情況。

美國家庭債務償還支出占「可支配所得」比重，目前略高於11%，較COVID-19疫情前更低，同時亦低於1990年以來3次經濟衰退前水準。

在利率預期下滑、財政刺激可能加碼的背景下，專家認為美國消費韌性「仍然穩健」。

信用卡債務逾1.23兆美元 但違約率「下降」

數據顯示，全美信用卡未償債務已達1.23兆美元（約新台幣38.6兆元），占家庭總債務約四分之一規模，且平均年利率高於20%，屬所有借貸中負擔最重的項目。

但聯準會FED數據顯示，截至今年9月，信用卡違約率下降至2.98%，較去（2024）年6月高點的3.22%明顯降低。

顧問公司DES創辦人席爾瓦（John Silvia）指出，若排除通常服務高收入族群的大型銀行數據，其餘約4,000家美國商業銀行的信用卡，違約率已從過去接近8%的新高紀錄，下降至低於7%的水準；數字顯示即使是較一般的消費者，經濟情況也在轉好，或至少沒有「顯著惡化」的趨勢。

聯準會下週可能降息 借貸成本有望進一步緩解

與此同時，市場普遍預期聯準會FED將於下週再次降息。雖然利率下滑通常會推高資產價格，但同時也能減輕欠款人的償債壓力，有助消費者避免進一步違約；後續經濟走勢依舊審慎樂觀。

《民視新聞網》提醒您：內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

原文出處：快新聞／K型擴大？美消費者違約比率下滑 經濟前景「穩健」

