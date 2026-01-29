K歌天后親授比賽心法 丁噹、阿弟號召最會唱的朋友參戰
「全民情歌天后」丁噹與蕭景鴻（阿弟）自2018年合作音樂劇《搭錯車》培養出深厚默契，去年首度合唱〈可以是朋友〉，以「友情與愛情之間的曖昧拉扯」為主題，唱出感情中最真實也最矛盾的狀態，迅速成為歌迷間的人氣男女對唱K歌。兩人也因此號召所有「會唱的朋友」一起開嗓，正式宣布舉辦「可以是朋友，現在是戰友」《丁噹X蕭景鴻（阿弟）〈可以是朋友〉歌唱大賽》，邀請歌迷從KTV唱進舞台。
本次歌唱大賽祭出超狂獎勵，前3名不僅可獲得高額獎金，還能獲得丁噹4月18日《夜遊 A Night Tour》高雄巨蛋演唱會雙人門票，並有機會與丁噹後台合照，留下珍貴回憶，其中冠軍更可抱回新台幣10萬元獎金，讓參賽者唱得過癮，也拚得值得。
回顧比賽經驗，丁噹曾在出道後參加第六屆《超級星光大道》踢館，演唱〈我是一隻小小鳥〉拿下24分高分，之後也在實境節目《蒙面歌王》中以「黑天鵝」身分演唱〈千年之戀〉，以99票奪冠。她坦言，即使已有豐富演出經驗，站上比賽舞台仍相當緊張，「因為比賽都是one take，沒有重來的機會。」她也分享參賽心法，提醒選手不必執著於完美，而是專注投入情感詮釋；若太緊張，可以透過原地跑跳，讓身體與心跳一起熱起來。
同樣有歌唱比賽經歷的阿弟，曾在《金曲超級星》獲得第三名，也曾因過度緊張而忘詞，影響最終成績。他以過來人身分鼓勵參賽者，歌唱比賽其實是認識自己聲音特質的過程，關鍵在於選擇適合音色的歌曲，並將情感真正放進歌裡，技巧反而是其次。「可以是朋友，現在是戰友」《丁噹X蕭景鴻（阿弟）〈可以是朋友〉歌唱大賽》共分三階段進行，2月8日15:00於高雄流行音樂中心靠海側音浪堤岸舉行初賽，3月1日15:00於錢櫃KTV台北林森店舉辦複賽，3月15日15:00在高雄夢時代百貨幸福廣場迎來決賽，更多活動資訊可關注丁噹與相信音樂官方社群平台。
