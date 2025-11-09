K歌整晚！男宿醉開車上班 擦撞公車「酒測值1.31」

紅色轎車與公車發生碰撞，紅色轎車右側車頭全毀。（圖／東森新聞）





開車上路還要注意，酒後別開車！台北內湖一名男子和朋友在KTV喝酒唱歌，唱到凌晨4點搭計程車回家，但才過兩小時，他就開車出門上班，還與公車發生擦撞，酒測值達1.31，這下涉犯公共危險罪。

早上六點多大馬路口，公車才剛經過，一輛紅色轎車剛好要左轉，兩車發生碰撞，公車緊急剎車又往前滑行。紅色轎車右側車頭全毀，引勤蓋隆起變形，車輪也撞爛，警方獲報到場，卻聞到駕駛濃濃酒味。

事故地發生在台北內湖區南京東路六段與舊宗路一段口，根據警方調查，開著轎車的駕駛42歲男子前一晚和朋友約喝酒，在ktv唱到凌晨4點，當時他搭計程車，從西門町返回內湖，早上六點多開著車要去上班。但酒精根本還沒退，酒測值達1.31，涉犯公共危險罪。

只能說一路k歌到早上，宿醉上路真的很危險，這回上班尖峰擦撞公車，也讓乘客們都嚇壞。

