K歌神曲《新不了情》只花10分鐘完成 鮑比達自爆絕對音感「李玟也覺難搞」
〔記者陳慧玲／台北報導〕75歲的資深音樂人鮑比達在音樂界具有高知名度，擔任過編曲、作曲、唱片製作人、電影配樂、音樂總監等，有許多重要音樂作品，其中被封為K歌神曲的《新不了情》，他只花10分鐘就完成作曲，也讓萬芳演唱的這首歌紅透半邊天。另外鮑比達提到自己有絕對音感，笑稱和李玟合作期間，恐怕連她都覺得難搞。
明年１月31日鮑比達將在信義區的微風南山藝文中心舉辦一場「玩家玩音樂－金歌勁曲演唱會」，他還找了范怡文及林俊逸共同演出，兩人看到鮑比達開的歌單，直呼這真的是非常大的挑戰，笑說：「觀眾可以期待每一首歌曲用全新的編曲呈現，就像是開盲盒一樣令人期待！」
鮑比達也分享早年創作《新不了情》的故事，1992年他參加一場作曲家盛會，一位鋼琴家彈奏了《不了情》，前奏一下就讓他悸動不已，他心想：「我希望我也能做一首像這樣印象深刻的歌曲。」隔年，《新不了情》電影導演找上他，希望他能做一首主題曲，某天跟導演約好見面，預計搭上10點巴士前往，但鮑比達不小心錯過這班車而多等了10分鐘。就是在這10分鐘之內，他突然靈感湧現，很快的完成《新不了情》的曲子。
另外鮑比達也回憶過去和李玟合作經驗，笑說：「Coco當時一定覺得我很難搞，因為我有絕對音感，耳朵太靈了，很容易抓出瑕疵。」在製作《每一次想你》時，唱片公司老闆要求鮑比達不要讓李玟唱太多R&B轉音，這讓他陷入兩難，想讓Coco盡情發揮又得滿足老闆要求，而Coco不太習慣沒有轉音的唱法，一直達不到要求，對自己有點生氣，專注錄歌連廁所都不去上，花了11個小時反覆的錄製，終於完成了這首歌曲，她對工作的敬業與執著，讓鮑比達印象相當深刻。
鮑比達「玩家玩音樂－金歌勁曲演唱會」，門票將在今(17日)中午12點開賣，購票可洽年代售票系統。
更多自由時報報導
詹江村質疑館長自導自演 爆料藏心機直接戳破
羅一鈞突自爆「被斷聯」！台語歌后反嗆真正內幕
別剉！水逆+寒流報到…12星座11/17～11/23「助運3招」一路順到年底
（影音）認以前手機有影片 館長：他們急了就是要錢
其他人也在看
《百萬小學堂》小西瓜長大了！近照曝光變正妹中醫師 網驚呼：門診要爆了
「選我！選我！選我！選我！」綜藝節目《百萬小學堂》昔日人氣「小學生智囊團」成員小西瓜（廖書嫺），在節目播畢後一路專注課業，如今已經是林口長庚中醫師。她的近照今（16日）曝光，網友看了驚呼「門診要爆了」！鏡週刊Mirror Media ・ 17 小時前
館長開直播認了！手機的確有「我的影片」 怒嗆：錢早被他們拿光
網紅館長（陳之漢）昨（14）日遭到昔日戰友、成吉思汗健身俱樂部元老級員工李慶元與高階主管小偉爆料性騷擾員工、私德敗壞等。對此，館長今日開直播，表示爆料者都只PO出對他們有利的音檔，同時他也質疑，小偉若真的覺得被性騷擾，那又為何在中間離開公司後又回來？並強調自己行得正、做得端，沒什麼好怕的，「反正法律的問題，我們就交給律師」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
館長遭爆「逼員工拍鳥照」滿足館嫂慾望！ 律師：恐面臨5年刑罰
[FTNN新聞網]娛樂中心／綜合報導網紅館長近來爭議不斷，昔日元老級員工「大師兄」李慶元與高階主管小偉昨（14）日開直播爆料，指控館長因性功能不佳，逼迫小...FTNN新聞網 ・ 1 天前
新戲好坎坷／獨家！《女外科2》薛仕凌續神隱 直擊蔡淑臻熬過風雨賀殺青
蔡淑臻主演的劇集《村裡來了個暴走女外科》受歡迎，並讓她拿下金鐘獎最佳女主角大獎，為了籌備續集耗時3年，原本去年就要開拍，男主角人選卻彷彿中了魔咒，接二連三出事，就連最後定案的薛仕凌、幾乎是零負評男星，竟也因涉閃兵案神隱至今。即使波折不斷，續集仍拍攝完畢，日前終於迎來殺青酒。鏡週刊Mirror Media ・ 5 小時前
62歲李連杰回春遭瘋傳「移植最帥武僧心臟」 密友不忍鬆口真實內幕
62歲男星李連杰雖然淡出螢光幕，不過一舉一動仍受到關注，尤其是近來露面時頻頻被說狀態回春，還有人指稱他接受心臟移植，器官來源則是車禍離世的「最帥武僧」秋風，不過他的好友向太昨（11日）直播時，也鬆口李連杰「回春」真實內幕。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 5 天前
常被拱跟安心亞在一起！阿Ken吐真心話認「太難了」 鬆口關鍵原因
47歲男星阿Ken（林暐恆）擁有流利的口條，除了主持節目、參與眾多戲劇演出之外，還斜槓導演身分，能力備受肯定。近日，阿Ken登上陶晶瑩的網路節目時，也被問到跟女星安心亞的感情話題，他鬆吐真心話表示「真的太難了」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
安心亞意外肘擊翁倩玉！當場噴鼻血嚇哭：以為要退出演藝圈
安心亞意外肘擊翁倩玉！當場噴鼻血嚇哭：以為要退出演藝圈EBC東森娛樂 ・ 11 小時前
薔薔拿下可以色色獎！ 走鐘獎台上嗆中指通：我終於打敗你
第七屆走鐘獎15日登場，「可以色色獎」由薔薔（林嘉凌）拿下，她多年入圍該獎項，這次終於抱回獎項，上台後她笑說，自己還是會繼續拍下去：「我會繼續拍超級色的東西，中指通我終於打敗你了！」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
遭「除名」F4 巡演！朱孝天個唱《大約在冬季》哽咽落淚
F4今年在五月天大巨蛋演唱會擔任嘉賓，久違多年再度合體，掀起歌迷回憶殺，原本即將再度重返歌壇，沒想到籌畫過程中，朱孝天頻頻在直播中暴雷，遭唱片公司除名，最終將以三缺一形式亮相，他昨(15日)舉辦個人演唱會時，唱到齊秦成名曲《大約在冬季》，竟然唱到哽咽落淚。中時新聞網 ・ 21 小時前
艾蜜莉布朗回憶19歲首次試鏡「被嚇壞」坦言人生因《穿著Prada的惡魔》而改變！
全球影迷引頸期盼的《穿著Prada的惡魔2》終於在相隔近20年後正式宣布推出續集，讓粉絲激動不已。片中飾演關鍵角色「艾蜜莉」的艾蜜莉布朗（Emily Blunt）近日接受《Elle》雜誌專訪時，也難掩興奮之情，直呼重返這部作品讓她格外感動，因為這部電影徹底改變了她的人生。訪談中更罕見回憶起19歲首次試鏡的慘烈經驗，坦言當年真的被導演的「特殊情境」嚇壞！Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 10 小時前
塑料兄弟情！館長「被問1事」翻臉開噴汪小菲、蔡董 音檔曝光
網紅館長（陳之漢）近日遭到昔日戰友「大師兄」李慶元與成吉思汗高階主管小偉的毀滅式爆料，踢爆館長不僅介入人家感情，還性騷擾男員工，要小偉傳私密照、甚至暗示要「三人行」，其中一段錄音還可以聽到，館長大罵旺旺集團董事長蔡衍明以及中國商人汪小菲，影片曝光後隨即引發熱烈討論。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
慘遭1股票套牢5年！他興奮喊「漲回來了」奇蹟翻紅關鍵曝
娛樂中心／周希雯報導台灣人熱衷投資股票，包括許多明星忙於演藝事業同時，私下也緊盯股盤走勢，不過投資難免有被套牢的風險。知名主持人阿Ken就分享，曾被1股套牢長達5年，不過熬到最後竟奇蹟翻紅，「它漲回來了！」並揭露背後轉變時間點。民視 ・ 1 天前
韓媒業內票選「2025年度最佳韓劇CP」：《暴君的廚師》潤娥&李彩玟勇奪第2！冠軍無懸念是這部人生韓劇男女神CP！
韓媒《Joynews24》近日以來公布眾多年末總結回顧，集結來自於娛樂經紀公司、電視台人士、電影電視節目製作人、娛樂線記者等110名業內人士進行問卷調查參與投票，票選出今年關於電視劇、電影、演員、歌手、綜藝節目等榜單，目前已經公布已經公佈「2025最佳電視劇榜單」、「2025最佳韓劇演員」、「2025最差韓劇」等榜單，近日又公開最新榜單為：「2025最佳韓劇CP」，趕緊一起來看你喜愛的CP組合上榜了嗎？Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 1 天前
踢爆金曲歌后真面目！羅一鈞開嗆「得獎後就斷聯」她16字火大反擊
第7屆「愛之日常音樂節」（愛7）15日於台中圓滿戶外劇場登場，卡司包括主創人郭蘅祈（郭子）、以《甘味時光》連續打造金曲式風格的郭子＆浮花樂隊、因《影后》片尾曲〈Hey Girl〉爆紅的小男孩樂團、金曲36最大贏家李竺芯、黃韻玲攜手兒子Arthur和好友組成的「浪漫里樂團」，萬芳也首度率「萬芳與壯女們」登場，唱出成熟女性的生命厚度，霸氣喊話：「誰說女團只能未成年？」三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
走鐘獎／趙小僑女兒紅毯爆哭「嚇到狂倒退」劉亮佐一把抱起塞懷裡
第七屆走鐘獎15日登場，紅毯從下午兩點展開，趙小僑擔任頒獎人，與丈夫劉亮佐、女兒典典寶寶一同走上紅毯。不過典典寶寶似乎是因為人太多有些害怕，才剛踏上紅毯就不斷後退，忍不住大哭了起來，爸爸劉亮佐只好一把抱住女兒，走向前接受訪問，典典寶寶也將頭埋進爸爸懷中。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
丁噹突問「1個人會不會孤單」 A-Lin尬笑〈洋蔥〉催淚
丁噹昨（11╱15）起一連2天舉辦「夜遊A Night Tour」小巨蛋夜未眠巡迴演唱會，還邀A-Lin一同「鐵肺」飆歌，2人手牽手走向延伸舞台，丁噹問：「1個人有時候會不會很孤單？」讓之前傳出與台鋼一壘指導教練黃甘霖婚變的A-Lin面露尷尬。太報 ・ 1 天前
Andy奪走鐘獎隔天「家寧無預警上新片」！ 大素顏「修修臉」嗆：每天更喜歡自己
百萬YouTuber Andy老師15日在第7屆走鐘獎奪下「年度個人創作獎」，他站上舞台泛淚致謝，感性回顧一路走來的心路歷程，讓粉絲相當動容。典禮結束隔天，前女友家寧今（16日）無預警上架新片，大曬全素顏，提到「太赤裸」「每天更喜歡自己」等語，引發關注。鏡週刊Mirror Media ・ 18 小時前
走鐘獎／志祺七七外貌又進化了！連蔡哥都看傻：好帥
第七屆走鐘獎15日登場，紅毯從下午兩點展開，百萬YouTuber志祺七七入圍「最佳製作人獎」、「金頭腦」兩個獎項，步上紅毯時立刻掀起留言區一陣熱議，連紅毯主持人蔡哥都忍不住驚歎。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
震撼片讓家寧一家4人被起訴！Andy老師首獲走鐘獎自曝「還沒回本」 完整得獎名單一次看
YouTuber界年度盛事、第7屆走鐘獎獎昨（15日）在台北登場，前「眾量級」成員Andy老師在和前女友、前搭檔家寧拆夥鬧翻後自立門戶，新頻道立刻飆出200萬訂閱，這也是他拍YouTube影片10年第二個200萬訂閱的頻道，讓他獲頒本屆「年度個人創作者獎」。他發表感言透露，他花很多錢在做影片，現在還沒回本，有感媽媽告訴他「做人要守本分、懂得感恩、不要害別人」，他會繼續實踐，並感謝一路以來的貴人相助。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
SJ包場金豬食堂慶功東海穿護膝 李鍾碩無處可去爆：被SJ搶先一步
【緯來新聞網】SUPER JUNIOR一連三天登上台北大巨蛋開唱，成員們全都卯足全力，見到E.L.F緯來新聞網 ・ 12 小時前