K湯陷低潮獨行俠變陣 Russell迎本季首次先發

Klay Thompson開季陷入低潮。圖／翻攝自X@dallasmavs

因應 Klay Thompson 的開季低潮，達拉斯獨行俠今日（6日）對紐奧良鵜鶘的比賽中，做出陣容調整。本季前 7 場比賽全數先發的 Thompson，此役被移至板凳出發，由 D'Angelo Russell 頂替其位置，這也是 Russell 本季首次先發。

Klay Thompson 在 2025-26 賽季陷入嚴重低潮，獨行俠希望此舉能刺激他找回狀態。Thompson 本季場均僅 8.1 分，投籃命中率低至 31.8％，三分球命中率更是慘淡的 26.2％。總教練 Jason Kidd 日前曾談到 Thompson 的掙扎，Kidd 表示：「他必須繼續投籃，他是一名射手。他得到很好的空檔，只是現在投不進而已。」

廣告 廣告

D'Angelo Russell 則迎來本季首場先發。他先前均是替補出賽，場均貢獻 13.6 分、6.0 助攻和 3.4 籃板。獨行俠近期在尋求圍繞新秀 Cooper Flagg 的最佳陣容配置，將 Russell 拉上先發控球，並讓 Flagg 移至 3 號位，或許能改善球隊進攻節奏。



回到原文

更多鏡報報導

Jordan重砲批NBA「輪休」文化：球迷花錢看我，我絕不缺席

復健進度超前！Lillard跟腱手術後6個月 重返球場訓練畫面曝光

「紅熊貓」回來了！7月意外摔斷手腕 今重返芝加哥公牛主場演出