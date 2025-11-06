K湯陷低潮獨行俠變陣 Russell迎本季首次先發
因應 Klay Thompson 的開季低潮，達拉斯獨行俠今日（6日）對紐奧良鵜鶘的比賽中，做出陣容調整。本季前 7 場比賽全數先發的 Thompson，此役被移至板凳出發，由 D'Angelo Russell 頂替其位置，這也是 Russell 本季首次先發。
Klay Thompson 在 2025-26 賽季陷入嚴重低潮，獨行俠希望此舉能刺激他找回狀態。Thompson 本季場均僅 8.1 分，投籃命中率低至 31.8％，三分球命中率更是慘淡的 26.2％。總教練 Jason Kidd 日前曾談到 Thompson 的掙扎，Kidd 表示：「他必須繼續投籃，他是一名射手。他得到很好的空檔，只是現在投不進而已。」
D'Angelo Russell 則迎來本季首場先發。他先前均是替補出賽，場均貢獻 13.6 分、6.0 助攻和 3.4 籃板。獨行俠近期在尋求圍繞新秀 Cooper Flagg 的最佳陣容配置，將 Russell 拉上先發控球，並讓 Flagg 移至 3 號位，或許能改善球隊進攻節奏。
NBA》沒人想看？莫蘭特回歸戰二手票價最低只要61元 灰熊仍以輸球收場
灰熊與當家球星莫蘭特（Ja Morant）的矛盾越來越深，先前球團將莫蘭特禁賽一場，今（4）日他回歸迎戰活塞，最終灰熊仍以106比114輸球，值得注意的是，本戰的票價竟然跌到只要2美元（約台幣61元）成為幾乎沒人要看的比賽。莫蘭特和新任總教練伊薩洛（Tuomas Iisalo）關係緊張，莫蘭特因「有損球隊形象」遭禁賽1場，根據《ESPN》名記者查拉尼亞（Shams Charania）指出，聯盟多支球團都在關切這件事，莫蘭特是否將被灰熊交易也引起廣泛討論。雙方的關係緊張主因是「輪替與戰術安排」有衝突，據了解上周灰熊輸給湖人後，伊薩洛在休息室「當眾質問」莫蘭特的領導力與比賽態度，莫蘭特也回應反駁遭到球團以「回應不恰當」遭到球隊內部禁賽。Welcome back Ja Morant pic.twitter.com/guOhDRZd4o— Bryson Wright (@BrysonWright3) November 4, 2025儘管今天對戰活塞比賽莫蘭特回歸，但活塞本場比賽幾乎一路領先，雖灰熊末節反撲追到3分差，不過活塞一哥康寧漢（Cade Cunningham）單節狂轟19分，帶隊拿下勝麗台運動報 ・ 1 天前
NBA》Nash自爆當年決定退休的關鍵時刻 「Curry滿場跑，我根本守不住他」
由湖人隊球星詹姆士和傳奇控衛奈許共同主持的節目《Mind the Game》，在最新一集迎來重量級來賓，也就是勇士隊射手柯瑞，奈許在節目中坦言，柯瑞就是讓他當年決定高掛球鞋的關鍵人物之一。Yahoo奇摩運動 ・ 1 天前
NBA/巴特勒傷退沒關係！柯瑞+穆迪合飆10顆三分彈射日成功
金州勇士隊今（5）日在主場展現驚人外線火力，首節三分球11投7中，單節轟下33分，全場團隊命中19記三分球，以118比107擊敗太陽，豪取開季主場四連勝。中天新聞網 ・ 21 小時前
三巨頭同框！奈許還原「被柯瑞逼退始末」 本人親曝：那場賽後決定退休
體育中心/蔡晴景報導名人堂球星奈許（Steve Nash）在《Mind The Game》節目上，與柯瑞（Stephen Curry）和詹姆斯（Lebron James）三大巨星同框。節目上他親口揭露，讓他下定決心退休的關鍵人物，正是如今的勇士超級球星柯瑞。FTV Sports ・ 1 天前
NBA運彩分析》11/5 雷霆本季初訪洛杉磯 快艇盼終止對戰連敗
開季就經歷兩場2OT的奧克拉荷馬雷霆，是目前全聯盟唯一沒有輸球的球隊，雖然以冠軍隊伍來說這樣的開季成績算是相當優異，不過接下來的客場之旅才是對雷霆最大的挑戰。Yahoo運動運彩通 ・ 1 天前
這球太殘暴！「戰斧式顏扣」預約年度最佳灌籃 對手慘成海報配角
體育中心/蔡晴景報導美國大學籃壇今天(11/5)出現驚人的爆扣美技，肯塔基大學後衛錢德勒（Collin Chandler）在前方有人防守情況下，上演一記「戰斧式灌籃」技驚四座，影片瞬間在各大社群媒體瘋傳。FTV Sports ・ 1 天前
Curry領軍勇士飆19記三分球 主場射落太陽止敗
開季4勝3敗但處2連敗階段的勇士今天(5日)與開季3勝4敗但處在2連勝的太陽交鋒。勇士擺脫前2場命中緯來體育台 ・ 22 小時前
「紅熊貓」回來了！7月意外摔斷手腕 今重返芝加哥公牛主場演出
廣受歡迎的 NBA 中場表演者「紅熊貓（Red Panda）」即將回歸。今年 7 月她於 WNBA 總裁盃決賽表演中不慎摔斷左手腕，在短暫缺席後，她於今（5日）晚間，在芝加哥公牛隊主場對陣費城 76 人隊的比賽中重返 NBA 舞台。鏡報 ・ 1 天前
Curry用三分球「毀了比賽」？ LeBron笑稱：這一切都是你害的
金州勇士隊球星 Stephen Curry 近日登上 LeBron James 與 Steve Nash 共同主持的 Podcast 節目「Mind the Game」。Curry 透露，當 Trae Young 進入 NBA 時，他才首次意識到自己對籃球運動的巨大影響力。James 與 Nash 均認同 Curry 以其三分球投射風格徹底改變了聯盟生態，James 更直言「這一切都是 Steph 造成的」。鏡報 ・ 1 天前
快訊》Curry領銜勇士三分火力旺 上半場大幅領先太陽
開季4勝3敗但處2連敗階段的勇士今天(5日)與開季3勝4敗但處在2連勝的太陽交鋒。勇士擺脫前2場命中緯來體育台 ・ 23 小時前
NBA》LeBron James今日數據 湖人賽程、直播資訊
洛杉磯湖人LeBron James出戰NBA 2025-26賽季。Yahoo奇摩運動 ・ 22 小時前
