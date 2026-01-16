K董張國煒親自駕駛！星宇航空開航鳳凰城 市長蓋雷哥率團來挺

[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導

星宇航空（2646）正式開啟北美第5個航點「鳳凰城」。首航JX026班機昨（15）日晚間20：45自桃園起飛，由董事長張國煒親自駕駛，並於桃園機場第二航廈D7登機門舉行首航儀式。鳳凰城市長Kate Gallego也特別率團來台共襄盛舉，外交部長林佳龍、台北市長蔣萬安等人皆親臨現場。

星宇航空「鳳凰城」首航JX026班機由張國煒親自駕駛（圖／星宇航空提供）

星宇航空執行長翟健華表示，隨著近年大量科技企業進駐，鳳凰城已成為美國重要的創新產業重鎮。旅客抵達鳳凰城後，可銜接美國航空航班，前往超過40個美國內陸城市，同時也能透過星宇航空串聯東南亞航線，進一步吸引亞洲與鳳凰城之間的商務與轉機客群。

翟健華指出，鳳凰城航線開航初期規劃每週3班，預計3月增為每週4班。未來除將以A350-1000機型投入該航線外，也將持續擴展北美與歐洲布局。星宇航空今年底前預計再引進14架新機，屆時整體機隊規模將擴增至43架，持續強化長程航線競爭力。

