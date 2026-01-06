K董親自開回來 星宇航空A350-1000抵台

▲全台第一架、同時也是星宇航空首架 A350-1000 廣體客機，於法國土魯斯時間 5日下午由董事長張國煒親自駕駛啟程，並於今（6）日上午 10:15 正式降落桃園國際機場。（圖／星宇航空提供）

[NOWnews今日新聞] 全台第一架、同時也是星宇航空首架 A350-1000 廣體客機，於法國土魯斯時間 5日下午由董事長張國煒親自駕駛啟程，並於今（6）日上午 10:15 正式降落桃園國際機場，在眾所矚目下抵台，桃園機場也以水門禮迎接國籍航空第一架A350-1000。A350-1000 的交付象徵星宇航空全機隊完整到齊，也標誌著其跨洲航線拓展能力邁入全新階段。

星宇航空說明，A350-1000不同於以往經典塗裝，採用全新特殊塗裝，融合A350-1000採用碳纖維複合材的概念，將專屬的碳纖維編織繪上尾翼，今日首度在桃園機場亮相，北觀景台也聚集航迷搶先目睹A350-1000 的風采。

廣告 廣告

隨著 A350-1000 的抵台，星宇航空亦同步升級全機隊的機上娛樂系統。全艙等皆導入全新3D Route Map，提供實景 3D 地球視覺呈現航機在空中的位置與飛行路線，旅客可以透過更加直覺的操作方式探索目的地城市介紹、影片、圖片與旅遊亮點，使飛行過程成為旅程的前奏。為了讓親子旅客擁有更愉快的飛行體驗，星宇航空也推出全新的 Kids Map，以卡通風格的遊戲化互動呈現世界地圖，結合世界地理知識與小遊戲，讓孩子在長程航程中也能透過遊戲探索世界。

星宇航空的 A350-1000最遠可直飛 15,600 公里，為未來跨洲市場提供強大運能支撐。短期內，A350-1000 將優先投入亞洲區域航線的運作，透過密集飛行累積營運經驗並熟悉機型特性；後續將規劃投入北美與歐洲航線，成為星宇航空拓展美國及歐洲長程市場的主力機種，並強化台北作為亞洲新興樞紐的地位。隨著首架 A350-1000 正式抵台，預計2026 年將再有五架陸續加入，星宇航空的航網與營運能力將迎來新一波擴展。



更多 NOWnews 今日新聞 報導

武陵農場花季管制2/13開跑！總量管制每日6000人 明開搶車票

華航公益桌球營首度移師彰化 桌球教父莊智淵親臨指導

立榮航空董總林志忠退休 副總陳永裕接掌董總