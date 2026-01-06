K董親駕全台首架A350！星宇發豪語「事業版圖將拓展貨運市場」 艙等配置、航線布局曝光

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台北報導

全台第一架也是星宇航空首架A350-1000廣體客機於法國土魯斯時間5日下午14:10正式起飛前往台灣，機身編號為B-58551。為迎接此架全新旗艦機型，星宇航空董事長張國煒率領團隊，親赴法國土魯斯Airbus總部參與交機。新機由星宇航空董事長張國煒親自駕駛返台，預計於台灣時間今（6）日上午抵達桃園國際機場。

新機由星宇航空董事長張國煒親自駕駛返台，預計於台灣時間今（6）日上午抵達桃園國際機場。（圖／星宇航空）

星宇航空此次引進的 A350-1000機型共設置四艙等配置，包含4席頭等艙、40席商務艙、36席豪華經濟艙、270席經濟艙，共 350 個座位，直飛航程可達15,600 公里，預計將成為星宇航空開拓北美及歐洲航網的重要助力；該機型搭載目前市場上效能最佳的新一代RollsRoyce Trent XWB發動機，不僅可提升25%的燃油效率，且能降低噪音，是最安靜的廣體客機之一。

此架A350-1000於完成新機導入驗證後，預計於二月投入營運，逐步加入亞洲及北美航線，2026年也將再有5架陸續到位。包含今日交付的A350-1000，星宇航空目前機隊共30架，13架A321neo、6架A330neo及10架A350-900，並已訂購10架A350F貨機，未來將同步布局貨運市場。待全新A350-1000正式飛航，星宇航空航網將更加延伸，提供旅客更豐富的跨洲選擇。

星宇航空指出，A350機身與機艙採用先進空氣動力技術與碳纖維複合材料，可使整體營運成本較上一代機型顯著下降，提高效能與舒適度，為長程旅客提供舒適如家的乘坐環境，同時，每一席位皆能減少25%的碳排放，符合永續旅行的現代生活風格。

