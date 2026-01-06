K董親駕全台首架A350-1000抵台！星宇迎「交機潮」張國煒：今年挑戰大

全台首架、也是星宇機隊中體型最大的廣體客機 A350-1000，於6日上午10時由董事長張國煒親自駕回桃園國際機場。（陳麒全攝）

星宇迷看過來！星宇航空機隊再添強悍生力軍。全台首架、也是星宇機隊中體型最大的廣體客機 A350-1000，於6日上午10時由董事長張國煒親自駕回桃園國際機場。這架漆有醒目「1000」字樣的旗艦機，不僅象徵星宇跨入美東、歐洲長程市場的野心，張國煒也透露，首架新機最快將於農曆年前投入東京早班航線，搶攻春運旅遊商機，同時K董也盼員工諒解年終獎金，為長程佈局儲備人力。

為了迎接這架指標性新機，張國煒親赴法國土魯斯空中巴士（Airbus）總部領機。這架編號B-58551的A350-1000，機身塗裝別出心裁，特別將碳纖維複合材料的編織圖騰融入尾翼，以曜石灰與大地金交織出時尚質感。該機型共配置四個艙等、350個座位，包含極致奢華的4席頭等艙，航程可直飛美東與歐洲，且搭載新一代發動機，不僅比同級機型更安靜，還能減少25％的碳排放。

儘管新機抵台令粉絲振奮，但張國煒在談及營運壓力時坦言：「今年是交機潮，心情很沉重。」由於受疫情與供應鏈影響，原定去年的飛機遞延交付，導致今年度將一口氣迎來14架新機，規模是現有機隊的一半，這在國內航空史上也是首次面臨一年內如此高密度的交付壓力。

針對員工關注的年終獎金話題，張國煒也感性喊話。他解釋，為了迎接這14架新機，公司從去年就開始大規模培訓飛行員、空服員及地勤人力，導致去年人力成本激增。他懇請員工諒解，去年大家非常辛勞，但這些成本是為了籌建今年的旗艦團隊，是公司壯大必經的挑戰。

他也談到A350-1000客機的到位，讓星宇航空具備更強的競爭力。新機在完成民航局驗證流程後，預計於二月正式投入營運。首波計畫執飛東京早班航線，後續將隨新機陸續到位，進一步擴展亞洲區域航線，並升級為廣體機型執飛。

