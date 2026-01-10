K變種病毒太毒！美流感單週4萬人住院 累計7400死破紀錄

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國流感疫情持續失控！美國疾病管制暨預防中心(CDC)週五(8日)公布最新數據，全美上週因流感住院人數暴增至4萬人，累計本季已有7400人死亡。CDC警告，儘管數據已創下30年來新高，但疫情恐怕「尚未達到高峰」，尤其名為「K子分支」(subclade K)的新變種病毒正在全美肆虐，兒童死亡數更在一週內翻倍，情況令人憂心。

據美國有線電視新聞網(CNN)報導，數據顯示，本季至今已有至少17名兒童死於流感，其中8例是發生在過去一週內，死亡人數呈現倍數成長。麻薩諸塞州成為重災區，通報了4起兒童死亡案例，包括兩名波士頓的2歲以下幼童。

波士頓公共衛生專員奧吉庫圖(Bisola Ojikutu)發出嚴厲警告：「流感病例正在激增，我們看到涉及兒童的重症病例顯著上升。」她呼籲家長若發現孩子出現呼吸困難、尿量減少或持續高燒等症狀，應立即就醫。

CDC估計，本季全美已有至少1500萬人染疫、18萬人住院。這波疫情的主因被歸咎於A型流感(H3N2)的新變種「K子分支」(subclade K)，該病毒株已成為全美主要傳播源。

CDC監測數據指出，美國流感樣疾病活動已達到該機構追蹤30年來的最高紀錄。儘管部分指標本週略有下降，但CDC解釋這可能是假期期間就醫模式改變所致，並不代表疫情已過高峰，預計未來幾週仍將維持高水平傳播。

面對嚴峻疫情，全美疫苗接種率卻不到40％。專家強烈建議，雖然變種病毒可能影響疫苗效力，但接種仍是預防重症與死亡的最佳手段。

