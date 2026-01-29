K 歌天后出手了！丁噹攜手阿弟辦歌唱大賽 冠軍可抱回 10 萬元獎金

記者林政平報導／丁噹與蕭景鴻（阿弟）自 2018 年合作音樂劇《搭錯車》後培養出深厚默契，去年再推出合唱曲〈可以是朋友〉，溫暖唱進不少歌迷心裡。如今兩人更進一步號召所有「會唱的朋友」，攜手舉辦【可以是朋友，現在是戰友】《丁噹 X 蕭景鴻（阿弟）〈可以是朋友〉歌唱大賽》，邀請全民一起站上舞台正面對決。

這次比賽獎勵相當吸睛，前三名不僅可獲得高額獎金，還能拿到丁噹 4 月 18 日《夜遊 A Night Tour》高雄巨蛋演唱會雙人門票，並享有後台合照機會，其中冠軍更可獨得新台幣 10 萬元獎金，誠意滿滿。

回顧自身參賽經驗，丁噹曾在出道後登上《超級星光大道》第六屆踢館舞台，以〈我是一隻小小鳥〉拿下 24 分高分；之後在《蒙面歌王》中化身「黑天鵝」，演唱〈千年之戀〉，以壓倒性 99 票奪冠。即便演出經驗豐富，她仍坦言：「當時真的無敵緊張，因為比賽都是 one take，沒有重來的機會。」

談到給參賽者的建議，丁噹鼓勵大家放下對完美的執念：「最重要的是投入歌曲、感受當下的情感，如果真的太緊張，可以在原地跑跳一下，讓心跳跟身體溫度一起升高，反而比較放得開。」

擁有〈我愛他〉、〈你為什麼說謊〉、〈猜不透〉、〈好難得〉等多首經典 K 歌的丁噹，〈我愛他〉更曾在 2010 年拿下三大 KTV 點播排行榜亞軍，被封為「K 歌天后」。唱片公司過去也曾替她舉辦 K 歌大賽，讓歌迷有機會與偶像同台，這次再祭出 10 萬元高額獎金，希望號召最會唱的朋友一起來挑戰。

【可以是朋友，現在是戰友】《丁噹 X 蕭景鴻（阿弟）〈可以是朋友〉歌唱大賽》共分三階段進行：

第一階段初賽將於 2 月 8 日 15:00，在高雄流行音樂中心靠海側音浪堤岸登場；

第二階段複賽於 3 月 1 日 15:00，在錢櫃 KTV 台北林森店舉行；

最終決賽則訂於 3 月 15 日 15:00，在高雄夢時代百貨幸福廣場登場。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 林政平／報導