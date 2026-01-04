K-beauty熱潮擋不住！躍升南韓國家級產業 擠下法國登全球第二大美妝出口國

[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導

南韓政府在去年12月將美妝產業指定為國家戰略資產，承諾支持生產和出口，南韓「K-beauty」從傳統保養品到創新成分，產品行銷遍及美國、歐洲與亞洲各地。根據統計，光是南韓國內美容市場在2024年就約值130億美元，部分產品銷售額年增率更達雙位數。K-beauty的成功反映出南韓在創新配方與社群行銷上的快速反應能力。

（示意圖／Unsplash）

BBC報導，以蝸牛黏液為主打成分的精華液，因一則在TikTok上的挑戰影片而爆紅，讓南韓小型品牌COSRX一舉打入國際市場，並被國內最大化妝品公司愛茉莉太平洋（Amorepacific）收購。隨著韓流影響力擴散，K-beauty也成為全球消費者追捧的目標。韓系品牌已進駐沃爾瑪（Walmart）等國際零售通路，2025年上半年南韓更超越法國，成為僅次於美國的世界第二大美容產品出口國。

報導分析，K-beauty的崛起離不開社群媒體推波助瀾。從保養、晚安水凝膜到鮭魚精子精華，許多曾被視為小眾或奇特的產品，如今成為倫敦到洛杉磯家庭的日常用品。社群平台讓產品上市後能迅速傳播至全球，帶動「玻璃肌」與蝸牛黏液等話題成為消費潮流。然而專家也提醒，過度關注線上美妝內容可能引發青少年容貌焦慮與過度消費。

南韓美妝龍頭如愛茉莉太平洋與LG Household & Health Care仍持續擴張國際版圖，其中愛茉莉太平洋2024年營收達32億美元，北美市場甚至首次超越中國，成為最大海外市場。

