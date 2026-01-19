K-Design Award 獲獎作品！十晴室內裝修 由光影編織的空間裡 明亮是不變的主調

【文字整理｜編輯部、圖片提供｜十晴室內裝修】

圖片提供｜十晴室內裝修

基地為中古屋，空間的使用人數為一家四口，乘載著家人對於空間的期待，業主希望住宅能夠更具現代與寬敞明亮的感受，同時，又能強化空間彼此的互動。因此，設計師為使用者規劃出半開放式的廚房空間，藉此放大採光量，同時，考慮到原先走廊的格局過於昏暗，作品利用建材與照明的重新佈置，使整個家散發出明亮清新的現代感，最後是根據業主的喜好，在細節之處添加石紋和金屬等元素，營造出一種輕奢的質感。

圖片提供｜十晴室內裝修

玻璃的穿透與勻潤

玻璃元素在空間中起著非常大的作用，例如在書房中，以「上虛下實」的方式創建隔間。陽光可以透過側邊的落地窗進入空間，卻不會過度遮擋日光，讓整個空間充滿舒適的明亮度。在廚房空間，洗手台的壁面中端安排清玻和長虹玻璃，二者可以很好地調配空間中陽光進入廚房的程度，其實也是考慮到使用者的角度，當使用者在廚房空間時，可以透過中端的玻璃窗口來了解公共區域中發生的情況。

圖片提供｜十晴室內裝修

圖片提供｜十晴室內裝修

圖片提供｜十晴室內裝修

排氣設備的考量

將封閉式的廚房改為開放式的空間，最大的隱憂是油煙的蔓延。因此，設計師在空間中安排可滑動的玻璃門，可以根據使用者當下油煙漫射的情況進行調整。此門並不會完全阻斷廚房與公共領域的連接。想像一下，當滑門收攏時，油煙會以半徑的方式從向公共領域漫射出3/4的圓，但當滑門開啟時，油煙漫射程度反而會大幅降低，變成僅1/2的圓。最後，在廚房天花板安裝可二段式的排氣設備，因此，當有大量油煙產生時，只需拉上滑門，並開啟排氣設備，就能充分地過濾掉廚房的廢氣。

圖片提供｜十晴室內裝修

圖片提供｜十晴室內裝修

圖片提供｜十晴室內裝修

