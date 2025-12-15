K-POP又出奇招！Rosé啟動「尋寶遊戲」 aespa快閃店驚人

Rosé在洛杉磯啟動尋寶遊戲。（圖／翻攝自Rosé、vampirehollieIG）

韓流偶像團體不斷創新宣傳手法，掀起粉絲熱潮。BLACKPINK成員Rosé為慶祝個人專輯發行一週年，在洛杉磯各處藏匿親筆簽名專輯、周邊商品等寶物，讓粉絲展開尋寶冒險，其中更有台灣粉絲幸運獲得珍貴親簽拍立得。同時，女團aespa則以創意快閃店吸引粉絲目光，不僅讓粉絲能將煩惱投入碎紙機象徵煩惱消散，更推出獨家商品，包括台北限定雨傘，讓粉絲體驗沉浸式的專輯概念。

Rosé在洛杉磯啟動尋寶遊戲。（圖／翻攝自Rosé、vampirehollieIG）

韓國流行音樂產業再次展現創意宣傳實力，BLACKPINK成員Rosé為慶祝個人專輯《toxic till the end》發行一週年，在洛杉磯各個角落發起特別的尋寶遊戲。她將黑膠、小卡等各種周邊商品藏在噴水池旁、草叢中、樹下和公園牆邊等地點，等待幸運的粉絲發現。幸運尋獲寶物的粉絲興奮表示：「我超級興奮，我得到一個機會來玩，我們有一個很棒的一天。」還有粉絲表示：「很幸運我們得到卡和T恤，我們愛你的音樂，這對我們是很大的支持。」

廣告 廣告

值得注意的是，有旅居美國的台灣粉絲不僅找到襪子周邊組合，還幸運獲得朴彩英珍貴的親簽拍立得，讓粉絲欣喜若狂。近期朴彩英還在葛萊美博物館活動中宣布將展開個人巡演計畫，並預告將與火星人布魯諾合作推出新單曲，讓粉絲期待不已。

另一方面，女團aespa則以獨特的快閃店形式宣傳第六張迷你專輯。這家快閃店設計別出心裁，粉絲入場時可在aespa紙幣上寫下想消除的憂慮和焦慮，然後投入碎紙機，象徵煩惱隨之消散。店內販售多樣周邊商品，包括T恤、絨毛掛飾，以及台北獨家販售的aespa雨傘，讓粉絲們愛不釋手。

aespa快閃店讓MY道別煩惱。（圖／林妤玟攝）

這些創新的宣傳方式不僅加強了偶像與粉絲之間的互動，也讓粉絲能夠沉浸在專輯概念中，創造更深刻的音樂體驗。粉絲們對這些別出心裁的宣傳活動反應熱烈，紛紛表達期待親自參與其中的心情。

更多 TVBS 報導

BLACKPINK成員們演唱會鞋款曝光！平價「秋冬靴款」同款必收

MAMA／Rosé〈APT.〉奪年度歌曲創紀錄 韓星齊講中文致哀火災

葛萊美／獵魔女團神曲角逐年度歌曲「魯米超震驚」 對決ROSÉ、女神卡卡

Rosé也愛喝！「50嵐」創立31年不敗 一票點3大優勢

