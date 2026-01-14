K-Pop天團Stray Kids躍上大銀幕 《Stray Kids：The dominATE Experience》戲院開唱
2018年3月由JYP娛樂所打造的Stray Kids，在2023年接連奪下下告示牌音樂獎「最佳 K-Pop專輯」、MTV音樂錄影帶大獎「最佳 K-Pop」等獎項，在歐美各地迅速竄紅。現在他們把在洛杉磯SoFi體育場爆滿的演唱會實況，拍成了電影《Stray Kids：The dominATE Experience》，歡迎粉絲進戲院一起開唱。
全球專輯銷量突破三千萬張，粉絲遍布各大洲，K-Pop天團Stray Kids將透過本片為粉絲帶來大膽創新和規模龐大的戲院觀影體驗，讓觀眾得以一窺在最近的dominATE世界巡迴演唱會期間，他們最喜愛的團體的幕後真實樣貌。
這部電影不光收錄精彩表演實況，並且包含幕後花絮內容。《愛黛兒：此夜唯一》、《泰勒絲：舉世盛名巡迴演唱會》的獲獎導演保羅杜格岱爾（Paul Dugdale）執導，幕後紀錄片段則由法拉X（Farah Khalid）執導，並由理想國演藝工作室製作。演唱會電影台灣將於2026年3月13日，以SCREENX、4DX以及IMA等多種影音規格同步上映。
