K-POP排舞決戰劍湖山 八強舞力全開

▲第一屆劍湖山盃舞力High舞蹈比賽冠軍。

【記者 蘇峯毅／雲林 報導】跨年夜不只倒數迎新年，還要熱舞開局！劍湖山世界在今年跨年晚會中首度舉辦「劍湖山盃K-POP排舞大賽」，成為全台遊樂園首見的K-POP排舞競賽，也成功吸引大量年輕族群關注。

▲第一屆劍湖山盃舞力High舞蹈比賽亞軍。

首屆賽事直接在跨年夜進行總決賽，八支晉級隊伍輪番上場拚舞力，從舞蹈編排、團隊默契到舞台魅力，每一組都火力全開。參賽隊伍包括「星際寶貝」、「E.D Girls」、「KC POW」、「Hunter X」、「HASH CREW」、「Monster+」、「E.D Sugar」與「HOAX」，多元舞風讓現場宛如大型K-POP演唱會。

廣告 廣告

最終由表現最穩定、舞感與爆發力兼具的「星際寶貝」奪下首屆冠軍，獲得6萬元獎金；「HASH CREW」以鮮明風格拿下亞軍，抱回3萬元；「E.D Girls」則以整齊度與舞台感染力獲得季軍，獎金2萬元，三強出爐也象徵「劍湖山盃K-POP排舞大賽」正式啟動品牌元年。

▲第一屆劍湖山盃舞力High舞蹈比賽季軍。

劍湖山世界指出，未來不排除持續舉辦相關賽事，結合流行文化與樂園娛樂，打造更年輕化、多元化的活動內容。展望2026年，樂園將以「意想不到！你的歡樂超展開！」為年度主軸，持續推出驚喜體驗。

總經理曾慶欑表示，新年期間將啟動「元氣應援團」，邀請全台民眾走進樂園，透過刺激設施與熱鬧活動補充滿滿元氣。同時，從2026年元旦一路到1月23日，只要車牌號碼含「5、6、7、8」，就能用499元入園，兩碼以上更只要299元，讓新年玩樂更輕鬆無負擔。（照片／記者蘇峯毅翻攝）