K-POP最高殿堂接力登台！《第40屆金唱片頒獎典禮》1月大巨蛋登場，出席名單、票價座位資訊一次看，13日ibon售票系統實名制開搶！
在高雄剛落幕的《Asia Artist Awards》（AAA）掀起全台K-POP熱潮，終於見到偶像的粉絲們意猶未盡，被譽為韓國音樂產業最高指標之一的《第40屆金唱片頒獎典禮 The 40th Golden Disc Awards》（GDA）立刻接棒登場！
《金唱片頒獎典禮》將在2026年1月10日首度登陸台北，進駐可容納4萬人的「台北大巨蛋」盛大舉行，這場象徵40週年里程碑的頒獎典禮接棒AAA，讓台灣成為K-POP 盛事的最強主場之一。
《金唱片頒獎典禮》接棒《AAA》，明年1月在台北大巨蛋登場
迎接40週年歷史時刻 金唱片頒獎典禮首登台北大巨蛋
金唱片韓國主辦單位HLL宣布，《第40屆金唱片頒獎典禮》確定落腳台北大巨蛋，由超級圓頂擔任台灣主辦單位。作為台灣指標性的超大型室內場館，大巨蛋將承接韓國重量級年度典禮的氣勢，讓台灣粉絲能在家鄉見證K-POP最高殿堂的榮耀時刻。本屆典禮將由韓國歌手成始璄、演員文佳煐共同主持，表彰2024年11月至2025年11月間最具代表性的韓國音樂作品。
《第40屆金唱片頒獎典禮》由韓國歌手成始璄、演員文佳煐共同主持
台灣K-POP頒獎典禮版圖再擴張 拼盤演唱會吸逾5萬粉絲到場
韓國《金唱片頒獎典禮》過去曾至大阪、吉隆坡、北京、曼谷、雅加達與福岡等地舉辦，本次第七度在海外登場。金唱片主辦團隊曾於今年4月在高雄國家體育場舉行的《GOLDEN WAVE》K-POP拼盤演唱會更吸引5.7萬位粉絲到場、迴響熱烈，因此本屆典禮進駐大巨蛋後的舞台規模與卡司陣容，更讓粉絲期待值直線飆升。
《第40屆金唱片頒獎典禮》出席陣容
全新品牌視覺亮相 40週年重新定義「金唱片」
迎接40週年，金唱片推出全新品牌標誌，新的主視覺保留象徵獎項價值核心的「唱片圓形符號」，同時加入象徵音樂能量的「聲波」意象，在傳統與革新浪潮間取得平衡。韓國主辦單位也強調，金唱片獎項自創辦以來，一直以「公平、客觀」著稱，評選標準也會依據音樂儲存與播放環境變化調整，包含專輯銷量與數位音源收聽量等，讓獎項更貼近大眾實際收聽趨勢。
《第40屆金唱片頒獎典禮》出席陣容
主持人與出席名單公開 台灣粉絲高度期待
本屆《金唱片頒獎典禮》將由演員文佳煐與歌手成始璄共同主持，頒獎嘉賓則包含宋仲基、邊佑錫、安孝燮等韓國代表性演員，主辦單位超級圓頂今（10）日更公布台灣知名演員許光漢與「國際天后」蔡依林也將出席擔任頒獎嘉賓，為典禮增添國際焦點。
台灣演員許光漢、歌手蔡依林都將出席《第40屆金唱片頒獎典禮》擔任頒獎嘉賓
出席的韓國藝人陣容更是豪華，從呼聲最高的BLACKPINK成員JENNIE，到人氣女團IVE、LE SSERAFIM、男團Stray Kids、ENHYPEN，及新生代備受矚目的男團CORTIS、NCT WISH、ZEROBASEONE、TWS、女團izna、男女混聲組合 ALLDAY PROJECT等當紅偶像皆名列其中；ARrC、ATEEZ、BOYNEXTDOOR、CLOSE YOUR EYES、KiiiKiii、MONSTA X 等團體亦將登上大巨蛋舞台，展現今年金唱片獎的多元與強勢卡司。入圍名單也已同步公布，無論是表演內容或最終得獎結果，都讓粉絲引頸期盼。
《第40屆金唱片頒獎典禮》票價座位與售票資訊
《第40屆金唱片頒獎典禮 The 40th Golden Disc Awards》售票資訊
活動時間：2026/01/10（六）17:30（實際以現場為準）
活動地點：臺北大巨蛋（台北市忠孝東路四段515號）
票 價：NT$8,980 / NT$7,980 / NT$6,980 / NT$5,980 / NT$4,980 / NT$3,980 / NT$2,980（全區對號入座＆實名制售票）
啟售時間：2025/12/13（六）中午11:30
售票網站：ibon售票系統
主辦單位：超級圓頂
協辦單位：宏將傳媒
（圖片來源：AAA、超級圓頂）
更多放言報導
大起大落又早逝的一生，台灣流行樂史上的奇才馬兆駿，曾為歌壇帶來無數美妙樂章
今晚你想來點〈再回首〉還是〈北風〉？回顧台灣流行樂壇在「韓流史前時代」裡的「韓國味」
其他人也在看
民視前副總經理胡婉玲 回應滾床單查證爭議
[NOWnews今日新聞] 媒體人周玉蔻稱前中姐張淑娟與蔣孝嚴在晶華酒店「滾床單」，一審被判1年6個月徒刑；台灣高等法院傳民視編審陳建民稱節目查證對象為民視前副總經理、中央社社長胡婉玲。胡婉...今日新聞NOWNEWS ・ 6 小時前 ・ 93
朱孝天槓相信音樂控潑髒水！五月天經紀人酸回「一句話」再掀戰火
朱孝天「被退出」F4，不僅未參與「F3」言承旭、吳建豪、周渝民新歌〈恆星不忘Forever Forever〉，就連即將啟動的全新巡演「F✦ FOREVER 恆星之城」也被排除在外。8日他首度公開回應此事，點名相信音樂高層艾姐（謝芝芬）對他抹黑、潑髒水；對此，相信音樂經紀統籌、五月天經紀人洪慧真（小肉包）也在社群平台吐露內心話，再掀戰火。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 100
柯佳嬿哽咽落淚！談「重新開始」認：不希望遇見
柯佳嬿哽咽落淚！談「重新開始」認：不希望遇見EBC東森娛樂 ・ 19 小時前 ・ 3
11歲爆紅電影童星！葉子誠「25歲突離世」家屬沉痛發聲
11歲爆紅電影童星！葉子誠「25歲突離世」家屬沉痛發聲EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 5
她胸悶看診竟遇「法醫本人」！高大成神背景曝光驚呆網
社會中心／饒婉馨報導知名法醫高大成在命案分析領域，累積多年經驗，在法醫界有極高評價，更是經常應媒體要求解析離奇命案。然而他不只會解剖屍體，同時也在診所替人看病。有一名女網友近日發文表示，她因身體不適，隨便在Google找了一間診所掛號，結果進診間時，發現醫生是高大成，讓她本人超意外。民視健康長照網 ・ 3 小時前 ・ 1
朱孝天被踢出F4轟遭潑髒水！網挖證據打臉 力挺相信音樂
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導「F3」言承旭、周渝民、吳建豪加上五月天阿信的演唱會，於日前宣布要在12月19日至22日在上海開唱，而原本是F4一員的朱孝天...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 18
影／F3非鐵友？朱孝天怪病纏身昔曝未對外求援：43歲朋友僅認她
影／F3非最鐵朋友？朱孝天怪病纏身：43歲朋友僅認她造咖 ・ 1 天前 ・ 24
42歲陳妍希《狙擊蝴蝶》爆紅！談姐弟戀「充滿妹感」超吸粉，梨渦甜笑秒回沈佳宜
42歲陳妍希新劇《狙擊蝴蝶》掀起話題！劇中一幕她一邊揉著弟弟的頭髮、笑出招牌梨渦，下一秒又冷眼逼退霸凌者，溫柔與氣場兼具的反差，為角色帶來鮮明層次，也成為她近期在陸網翻紅的主要原因。姊妹淘 ・ 1 天前 ・ 15
許瑋甯婚禮完虛弱露面！「2病纏身」高燒到39度 無法觸碰寶寶：很心疼
藝人許瑋甯11月28日剛舉辦完與邱澤的世紀婚禮，沒多久後就投入工作，今（9）日舉行表演工作坊40週年年度壓軸大戲《那一年，我們下凡》看排記者會，並與導演相聲大師朱德剛、宋少卿，韋以丞、梁正群、古辛、梁皓嵐、李芙蓉、陳敬萱、賴伂恩、雷壬鯤等實力派演員共同演出，演出中許瑋甯整場戴著口罩，並在空檔時頻頻咳嗽，她受訪表示得了流感，仍然敬業進行工作。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 29
小煜遭爆離婚主因「愛玩越界」 經紀人10字火速回應
小煜遭爆離婚主因「愛玩越界」 經紀人10字火速回應EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 24
表面傷心，實則無縫接軌的愛情高手星座TOP4：天秤表面哭得淒慘，「這星座」心裡早就偷偷行動
有些人失戀時哭得撕心裂肺，朋友圈天天發感傷文，甚至讓人以為他們沒個一年半載走不出來。但——表面最難過的人，往往是最能轉身的人。他們不是不痛，而是很清楚：愛情結束了，人生還要繼續。甚至有的人，眼淚還掛著，心裡卻已經開始盤算下一段的可能性。今天就來揭曉，那些表面看似傷心欲絕，實際上超有行動力、轉身比誰都快的星座TOP4。bella儂儂 ・ 1 天前 ・ 發起對話
封麥多年！費玉清低調捐百萬助流浪動物 暖心文字曝光：是我微薄心意
「小哥」費玉清雖然封麥多年，不過私下仍會低調行善，近日，「徐園長護生園」粉專發文指出收到費玉清捐款100萬的消息，除了感謝他的善款之外，同時也公布費玉清暖心的話語。蔡佩伶報導。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 31
許瑋甯婚禮後虛弱露面！高燒39度2病毒纏身 抱不到兒子心疼
許瑋甯婚禮後虛弱露面！高燒39度2病毒纏身 抱不到兒子心疼EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 5
神秘室友1／曾自稱母胎單身！林廷憶爆「穩交」 同居人貼心忙進忙出
10月24日下午3點半，本刊直擊林廷憶的同居人騎機車到附近的自助洗衣店送洗衣服，隨後返家，1個小時後林廷憶和同居人一起下樓，後者同樣戴著安全帽騎機車出門，而穿著居家的林廷憶手上拿著一包香菸，在住處附近散步，走沒幾步便點起香菸解癮。隨後，她走到巷子口靜靜地站在路...CTWANT ・ 12 小時前 ・ 12
約翰希南四年前「稱台灣為國家」惹怒中美 如今不敢再說中文
從摔角手轉型演員的好萊塢男星約翰希南（John Cena），最近在喬羅根（Joe Rogan）的Podcast節目中，談到2021年在宣傳電影《玩命關頭 9》（Fast & Furious 9）時，他稱臺灣為「國家」所引發的國際風暴，並承認情況迅速失控。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 27
《AAA最美MC回顧對決》！張員瑛仙氣壓境，葉舒華回鄉魅力爆棚！兩天不同風格美到全網暴動！
一個是 AAA「五朝元老」的仙氣公主，一個是回鄉征服全場的台灣之光。兩位最美 MC 的高光出場，不只上熱搜，更掀起各國粉絲的討論潮。回顧12/6 AAA 頒獎典禮 MC ——「真人公主」張員瑛與李俊昊首度搭擋主持，張員瑛一現身就呈現「國際頒獎典禮級...styletc ・ 2 天前 ・ 3
張柏芝不想再當「爛片女王」 被告上法庭反駁律師：什麼叫票房失利？
香港女星張柏芝遭前經紀人余毓興控告違約，近日開庭審理，相較於8日她一度情緒激動，遭追問財務往來細節時，一度哭喊：「我兩天沒睡，對我真的很不公平！」今（9）日她情緒穩定，原告律師並展示了多封相關人士來往的電子郵件，當中提到她不想再當「爛片女王」，所以要符合條件才願意接拍新片。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 18
岳母給一張66萬支票 哈孝遠一支錶就60萬⋯2萬6買包送瑄瑄
哈孝遠近日和老婆瑄瑄一同上《綜藝OK啦》，哈孝遠透露一直有一件事瞞著老婆，就是當時結婚時講好不用聘金跟嫁妝，不過有天岳母拿著一張支票給他，這件事他至今沒有告訴老婆。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 46
張員瑛穿裙被叫蹲前排拍照！李俊昊「霸氣1舉動」網狂讚
娛樂中心／張予柔報導亞洲明星盛典「Asia Artist Awards（AAA）」2025年迎來成立十週年，首度在台灣舉辦，典禮邀來2PM成員李俊昊與IVE成員張員瑛擔任主持人，俊男美女的組合讓粉絲從典禮開始前就非常期待。在活動最後的大合照環節，一個意外的小插曲，讓李俊昊展的「護花舉動」掀起網上一片稱讚。民視 ・ 1 天前 ・ 3
張鈞甯凌晨出門工作鬧家庭革命！ 媽憂心阻擋：這是危險行業
由馬來西亞名導柯汶利執導，影星張鈞甯主演的驚悚電影《默殺》上週末終於正式在台灣上映。該片去年在中國大陸上映時橫掃13.51億人民幣（約新台幣60億）票房，加上柯汶利的前作《誤殺》的亮眼成績，讓他正式躋身「百億票房名導」之列。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 9 小時前 ・ 1