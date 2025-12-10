K-POP最高殿堂接力登台！《第40屆金唱片頒獎典禮》1月大巨蛋登場，出席名單、票價座位資訊一次看，13日ibon售票系統實名制開搶！

在高雄剛落幕的《Asia Artist Awards》（AAA）掀起全台K-POP熱潮，終於見到偶像的粉絲們意猶未盡，被譽為韓國音樂產業最高指標之一的《第40屆金唱片頒獎典禮 The 40th Golden Disc Awards》（GDA）立刻接棒登場！

《金唱片頒獎典禮》將在2026年1月10日首度登陸台北，進駐可容納4萬人的「台北大巨蛋」盛大舉行，這場象徵40週年里程碑的頒獎典禮接棒AAA，讓台灣成為K-POP 盛事的最強主場之一。

《金唱片頒獎典禮》接棒《AAA》，明年1月在台北大巨蛋登場

迎接40週年歷史時刻 金唱片頒獎典禮首登台北大巨蛋

金唱片韓國主辦單位HLL宣布，《第40屆金唱片頒獎典禮》確定落腳台北大巨蛋，由超級圓頂擔任台灣主辦單位。作為台灣指標性的超大型室內場館，大巨蛋將承接韓國重量級年度典禮的氣勢，讓台灣粉絲能在家鄉見證K-POP最高殿堂的榮耀時刻。本屆典禮將由韓國歌手成始璄、演員文佳煐共同主持，表彰2024年11月至2025年11月間最具代表性的韓國音樂作品。

《第40屆金唱片頒獎典禮》由韓國歌手成始璄、演員文佳煐共同主持

台灣K-POP頒獎典禮版圖再擴張 拼盤演唱會吸逾5萬粉絲到場

韓國《金唱片頒獎典禮》過去曾至大阪、吉隆坡、北京、曼谷、雅加達與福岡等地舉辦，本次第七度在海外登場。金唱片主辦團隊曾於今年4月在高雄國家體育場舉行的《GOLDEN WAVE》K-POP拼盤演唱會更吸引5.7萬位粉絲到場、迴響熱烈，因此本屆典禮進駐大巨蛋後的舞台規模與卡司陣容，更讓粉絲期待值直線飆升。

《第40屆金唱片頒獎典禮》出席陣容

全新品牌視覺亮相 40週年重新定義「金唱片」

迎接40週年，金唱片推出全新品牌標誌，新的主視覺保留象徵獎項價值核心的「唱片圓形符號」，同時加入象徵音樂能量的「聲波」意象，在傳統與革新浪潮間取得平衡。韓國主辦單位也強調，金唱片獎項自創辦以來，一直以「公平、客觀」著稱，評選標準也會依據音樂儲存與播放環境變化調整，包含專輯銷量與數位音源收聽量等，讓獎項更貼近大眾實際收聽趨勢。

《第40屆金唱片頒獎典禮》出席陣容

主持人與出席名單公開 台灣粉絲高度期待

本屆《金唱片頒獎典禮》將由演員文佳煐與歌手成始璄共同主持，頒獎嘉賓則包含宋仲基、邊佑錫、安孝燮等韓國代表性演員，主辦單位超級圓頂今（10）日更公布台灣知名演員許光漢與「國際天后」蔡依林也將出席擔任頒獎嘉賓，為典禮增添國際焦點。

台灣演員許光漢、歌手蔡依林都將出席《第40屆金唱片頒獎典禮》擔任頒獎嘉賓

出席的韓國藝人陣容更是豪華，從呼聲最高的BLACKPINK成員JENNIE，到人氣女團IVE、LE SSERAFIM、男團Stray Kids、ENHYPEN，及新生代備受矚目的男團CORTIS、NCT WISH、ZEROBASEONE、TWS、女團izna、男女混聲組合 ALLDAY PROJECT等當紅偶像皆名列其中；ARrC、ATEEZ、BOYNEXTDOOR、CLOSE YOUR EYES、KiiiKiii、MONSTA X 等團體亦將登上大巨蛋舞台，展現今年金唱片獎的多元與強勢卡司。入圍名單也已同步公布，無論是表演內容或最終得獎結果，都讓粉絲引頸期盼。

《第40屆金唱片頒獎典禮》票價座位與售票資訊

《第40屆金唱片頒獎典禮 The 40th Golden Disc Awards》售票資訊

活動時間：2026/01/10（六）17:30（實際以現場為準）

活動地點：臺北大巨蛋（台北市忠孝東路四段515號）

票 價：NT$8,980 / NT$7,980 / NT$6,980 / NT$5,980 / NT$4,980 / NT$3,980 / NT$2,980（全區對號入座＆實名制售票）

啟售時間：2025/12/13（六）中午11:30

售票網站：ibon售票系統

主辦單位：超級圓頂

協辦單位：宏將傳媒

（圖片來源：AAA、超級圓頂）

