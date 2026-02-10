K-pop櫻花神曲樂團…Busker Busker創團元老38歲驟逝 張凡俊悼街頭戰友

南韓知名樂團「Busker Busker」的御用製作人朴慶求離世，年僅38歲。翻攝朴慶求IG帳號



據南韓媒體今天（2/10）報導，南韓知名樂團「Busker Busker」的御用製作人朴慶求傳出離世消息，年僅38歲，令人不勝唏噓，樂團主唱張凡俊上傳朴慶求過去的音樂影片，表示哀悼之意。Busker Busker曾創作出〈櫻花結局〉神曲，佔據南韓各大音源榜單。

據《朝鮮日報》報導，南韓知名樂團「Busker Busker」的創團元老朴慶求，證實已經離開人世，年僅38歲，他的家屬本月7日在社群平台發文：「至今仍難以置信，代替家人傳達這個消息，如果能以溫暖的心情，陪伴哥哥走完最後一程，我們不勝感激。」

朴慶求死因並未對外透露，告別式將於京畿道南楊州市的殯儀館舉行。

Busker Busker最知名的一首歌，是2012年發行的KTV神曲〈櫻花結局〉（벚꽃엔딩），每年3至4月春暖花開之際，這首歌就會逆襲，佔據南韓各大音源榜單。

Busker Busker的主唱、創作歌手張凡俊，早年與朴慶求共同創立樂團，一起走過街頭演唱的時期，兩人交情深厚，張凡俊本月9日在自己的YouTube頻道，上傳了一段影片「朴慶求最佳現場演出片段」，表達哀悼之意。

報導提到，張凡俊去年3月發行第四章正規專輯《沒出息的歷史》，公布專輯時還留下「祈願慶求健康」的文字，如今回想令人唏噓。

朴慶求參與Busker Busker的多首音樂製作，包括〈難懂的女人〉、〈適合說情話的人〉、〈弘大與建大之間〉，另外，他也為張凡俊首張個人專輯，創作多首歌曲，如〈落葉結局〉、〈新豐站2號出口藍調〉等。

