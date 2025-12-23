K-POP演唱會香港登場中國播出 文化交流中斷來首見

（中央社首爾23日綜合外電報導）韓國K-POP盛事「2026夢想演唱會」明年2月將在香港登場，並將由湖南衛視向中國播出。主辦單位人員表示，這將是中韓文化交流中斷以來，首度有K-POP演唱會在中國播出。

主辦單位From Entertainment表示，「2026夢想演唱會」（Dream Concert 2026）將於2月6日至7日在香港啟德體育園登場，並由中國國營的湖南衛星電視台向中國全境播出。

From Entertainment一名主管今天說，「這將是中韓文化交流中斷以來，首度有K-POP演唱會在中國播出，多年來首見」。

中國國家主席習近平上月11年來首次訪問韓國，並與韓國總統李在明舉行峰會，雙方談及擴大文化交流，升高外界預期北京可能逐步鬆綁對韓國流行文化的非正式禁令。

中國因為反對美國在韓國部署終端高空防衛系統（THAAD），自2017年起祭出「限韓令」，從未批准過任何的K-POP演唱會、韓國電視節目及藝人活動。

中國外交部今天表示，不清楚任何K-POP演唱會或鬆綁相關非正式禁令的計畫。

韓國外交部長趙顯昨天接受「韓聯社」（Yonhap News）訪問時透露，中韓正在協調明年初韓國總統李在明訪中事宜。

From Entertainment雖然尚未透露此次演唱會的演出陣容，但市場已率先反映樂觀預期心理。韓國4大K-POP經紀公司今天股價齊揚，HYBE大漲5%、SM娛樂勁揚8%、JYP娛樂上漲3%、YG娛樂漲幅4%。

夢想演唱會是韓國演藝製作人協會（ Korea Entertainment Producer's Association）舉行的年度K-POP大型演唱會。在韓國媒體披露稍早在中國與香港舉行的計畫取消後，今年11月在阿布達比舉行。

韓國娛樂集團CJ ENM上月也在香港舉辦年度音樂盛事MAMA頒獎典禮。（編譯：劉淑琴）1141223