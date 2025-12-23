K-POP演唱會香港登場「中國電視台播出」 限韓令10年來首見

K-POP演唱會將於中國最大電視台播出。（圖／長沙遛九文化公司）

韓國K-POP盛事「2026夢想演唱會」主辦單位宣布，將於2026年2月在香港登場，並於中國大陸最具影響力的電視台播出。而這被視為是中國自2016年對韓國文化產業實施一系列非正式限制措施的「限韓令」以來，一項史無前例的安排。

綜合韓媒報導，韓國娛樂製作人協會近日宣布，「將於2026年2月在香港啟德體育場舉行的『夢想演唱會2026』，將在中國湖南衛視進行現場直播。」隨著此次播出安排的確定，「夢想演唱會2026」將把K-POP帶給中國各地的觀眾。

湖南衛視是中國最大的衛星電視台之一，收視率一直名列前茅。憑藉其熱門綜藝節目和電視劇的製作實力，湖南衛視也被譽為「中國娛樂王國」，深受年輕觀眾的喜愛。

報導指出，此次K-POP演唱會在中國最具影響力的電視台進行官方直播，可謂是一項前所未有的成就。這意味著「2026年夢想演唱會」將透過湖南衛視這強大的平台，不僅向香港本地觀眾，更向中國大陸數億觀眾展現K-POP的真正精髓。

韓國娛樂製作人協會的一位官員表示，「『夢想演唱會』是過去30年來代表K-POP的標誌性演出舞台」，並指此次在香港的演出以及在中國的播出，將超越簡單的演出直播，成為韓中文化交流不斷拓展的象徵性例證。」

「2026年夢想演唱會」是由韓國娛樂製作人協會和中國長沙遛九文化有限公司共同主辦，並由From Entertainment承辦的全球性計畫。

事實上，2016年中國因為反對美國在韓國部署薩德反飛彈系統而祭出「限韓令」，從未批准過任何的K-POP演唱會、韓國電視節目及韓劇播出。中國國家主席習近平11月為11年來首次訪問韓國，並與韓國總統李在明舉行峰會，雙方談及擴大文化交流，讓外界預期北京可能逐步鬆綁對韓國流行文化的非正式禁令。

