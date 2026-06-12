《K-pop獵魔女團》EJAE世界盃獻唱 浮誇蓬裙吸睛！傳遞3訊息
2026年美加墨世界盃足球賽，台灣時間12日凌晨在墨西哥城正式點燃戰火。以《Kpop獵魔女團》走紅的奧斯卡最佳原創歌曲得主EJAE，攜手義大利傳奇男高音安德烈波伽利（Andrea Bocelli）驚喜現身，演唱今年世界盃會歌(official anthem)〈DNA〉，而EJAE身上「藍底貝飾」訂製禮服，也成為話題。
除了歌聲振奮人心，EJAE的禮服令人驚艷。這套禮服來自韓國設計師品牌Leje，以藍色為主軸，並且融合傳統韓服元素，包含蓬鬆絲質裙襬，透過布料堆疊出層次感；此外，點綴的白色蓮花，以及手工貝殼鑲嵌、水晶，代表純淨、和平、團結。
該品牌在官方IG寫下這套禮服想要傳遞的寓意，表示2026年FIFA世界盃由加拿大、墨西哥和美國聯合主辦，象徵著團結與共融，這套禮服設計以藍色調為基底，並透過「蓮花」在韓國象徵和平與幸福的圖騰，來表達和諧的精神。設計上層疊使用了超過一百碼的布料，重新詮釋了傳統韓服優雅流暢的蓬鬆感；同時，由韓國工匠手工雕刻貝殼與白水晶細節，散發著柔和的閃爍光芒，宛如靜靜停留在蓮花瓣上的清晨露珠。
EJAE過去曾為多組韓國藝人團體創作歌曲，包括Red Velvet、aespa、TWICE、LE SSERAFIM等。2025年，她因為在Netflix動畫電影《Kpop 獵魔女團》中為角色Rumi擔任歌唱配音、並參與創作多首原聲帶歌曲而在國際間一舉成名。
由EJAE、Nuna和Rei Ami演唱的〈Golden〉獲全美音樂獎年度歌曲大獎，EJAE上台領獎感謝粉絲「沒有我們熱情洋溢的粉絲，就沒有今天的《Kpop獵魔女團》。」
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