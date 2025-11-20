K-pop粉絲行動力驚豔COP30 韓國官員：支持粉絲成為氣候倡議力量
韓國流行音樂(K-pop)在全球爆紅，其中粉絲們的熱情向來驚人。如今，一部分粉絲決心把這股能量投入氣候行動，並在本週於巴西亞馬遜北部城市貝倫(Belem)舉行的聯合國氣候峰會(COP30)上大放異彩。
在會場外，粉絲發起穿著「Kpop獵魔女團」(Netflix全球最熱門電影、累計播放超過3.25億次)的角色服裝抗議，譴責化石燃料補助。在會場內，南韓官員出席的多場論壇則討論如何動員K-pop粉絲投入氣候倡議。
駐巴西韓國文化院院長金哲洪(Cheul-hong Kim)表示，「這是K-pop粉絲首次出現在氣候峰會的舞台上—不是藝人、團體，而是粉絲。K-pop粉絲才是真正推動這股文化的主角，他們有能力影響社會與政治議題。」
K-pop龐大且熱情的粉絲過去曾支持美國「黑命關天」(Black Lives Matter)運動，以及阻止現代汽車與印尼燃煤電廠的合作案，去年更在南韓多場反政府集會中，領頭要求彈劾前總統尹錫悅(Yoon Suk Yeol)並反對戒嚴。
南韓氣候能源與環境部長金星煥(Kim Seong-hwan)在COP30一場K-pop活動中告訴美聯社：「我們將支持K-pop粉絲與藝人，使K-pop能為解決氣候危機做出貢獻。」
