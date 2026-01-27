K-pop練習生夢碎不退場! Ejae轉戰幕後創作憑《獵魔女團》勇奪金球獎

為賣座動畫電影《獵魔女團》獻聲的韓裔美籍歌手 Ejae。 圖：翻攝自 Ejae instagram

[Newtalk新聞] 為賣座動畫電影《獵魔女團》獻聲的韓裔美籍歌手 Ejae，在參與獵魔女團的製作過程中，獲得的並不只是名氣與財富，更是一種遲來的肯定。據美國《有線電視新聞網》( CNN ) 報導，多年前，Ejae 曾是懷抱夢想的 K-pop 練習生，自 11 歲起便與南韓大型經紀公司簽約，接受長達十多年的嚴格訓練。這條路對許多想成為偶像的年輕人而言並不陌生：與經紀公司簽約、學習唱歌與舞蹈，再等待是否能被選中出道。然而，Ejae 最終始終未能成團出道，合約期滿後被公司放手。

Ejae 近日接受《CNN》訪問時回憶，自己當時不斷努力，希望聲音更乾淨、舞蹈更好、外表符合期待，「但我想，我就是沒有留下足夠的印記。」長期的競爭與壓力也影響了她的學業，她坦言，那段時間「覺得自己什麼都做不好」。離開經紀公司後的一段時間，Ejae 感到相當迷惘與無助，因為她幾乎將整個青春投注在這個未能實現的夢想上。然而，她並未就此離開 K-pop 產業，而是選擇重新出發，轉型成為創作歌手與詞曲作者。

《CNN》報導指出，這條新道路，最終帶她回到紐約，也讓她參與《獵魔女團》的製作。該片目前是 Netflix 史上觀看次數最高的原創動畫電影，劇情圍繞一支以歌聲對抗惡魔、守護世界的韓國女團。Ejae 參與了多首原聲帶歌曲的創作與試唱，其中包括主打歌〈Golden〉。這首歌本月榮獲金球獎「最佳原創歌曲」，並入圍即將公布的 4 項葛萊美獎，同時也角逐 3 月的奧斯卡獎。

柏克利音樂學院副教授、K-pop 研究學者林克萊兒（Claire Marie Lim）指出，像 Ejae 這樣曾是練習生、卻能以幕後創作身分大放異彩的案例相當罕見。她表示，十多年前，大多數未能出道的練習生會直接離開專業音樂圈，而即便有偶像參與創作，當時也不普遍。林克萊兒說，當時產業對練習生的期待，多集中在唱歌、跳舞、表演等「站在舞台前」的能力，而非參與幕後創作。Ejae 等於走出了一條「極其少見」的道路。

《CNN》報導中提到，讓 Ejae 成名的《獵魔女團》，某種程度上正是對曾讓她感到失落的 K-pop 體制致敬。電影呈現了偶像在舞台上享受應援與掌聲的光鮮一面，但現實中，明星往往需承受嚴苛審美標準、凌晨錄影、戀情受限等壓力。Ejae 在節目中曾透露，自己放學後前往練唱與練舞，常常練到午夜。她也並非家族中第一位投身演藝圈的人，其祖父曾是 1960 至 70 年代南韓知名演員與製作人。

報導中也指出，K-pop 產業以高度系統化著稱，經紀公司細緻規劃藝人出道、行程與粉絲互動，甚至管理部分私生活，練習生往往自年幼便進入體系，接受嚴格審視。Ejae 11 歲加入 SM 娛樂，回憶起訓練過程時表示，「競爭很多、批評也很多，我常常失敗、被淘汰，不斷聽到『你不夠好』。」2015 年合約結束時，Ejae 已是 20 出頭，對練習生而言已屬「高齡」。她坦言，雖然偶爾會有年紀較大的偶像出道，但「我並沒有成為那個例外」。

如今，透過創作與歌聲，Ejae 以不同方式站上舞台，為過去那段未能實現的偶像夢，寫下另一種結局。

