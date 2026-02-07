K-pop首位葛萊美得主爆喜訊！《獵魔女團》女聲EJAE年底完婚 老公是合作9年的他

EJAE曾甜蜜公開訂婚照片，她與音樂人未婚夫預計11月在美國完婚。翻攝IG@ejae_k

唱響Netflix動畫電影《KPop 獵魔女團》暴紅神曲〈Golden〉的EJAE（金恩在），日前才在葛萊美風光拿獎，為K-pop寫下新歷史。昨（6日）也傳出好消息，被韓媒《每日經濟》爆出將在11月7日完婚。

EJAE要嫁了！結婚場地藏亮點

據報導指出，EJAE與同是韓裔美籍的未婚夫Sam Kim愛情長跑多年，兩人2017年因為歌曲創作營相識後，以作曲夥伴之姿合作，於公於私都是人生中的重要搭檔，交往多年的兩人已在2023年底訂婚，如今也正式敲定婚期，預計11月7日在EJAE媽媽經營的美國洛杉磯高爾夫球場完婚。

EJAE（左）與未婚夫Sam Kim是合作多年的音樂夥伴。翻攝STARNEWS

EJAE先前受訪時也曾透露婚禮將在11月舉行，但她當時表示，「目前還沒決定婚紗，因為忙著準備葛萊美與奧斯卡頒獎典禮的服裝，暫時還沒時間考慮婚紗。」此外，她也曾在去年發行單曲〈In Another World〉受訪時提及，這首歌的靈感正是來自未婚夫，濃情蜜意藏不住。

EJAE外公申榮均是影壇泰斗！女團夢一度受阻 靠《獵魔女團》翻轉人生

EJAE因為《KPop 獵魔女團》聲名大噪。翻攝IG@ejae_k

EJAE在葛萊美獲獎，正能量地說：「這個獎提醒著我，永遠不要放棄。」翻攝IG@ejae_k

EJAE曾是SM娛樂的練習生，但無緣成為女團出道的她，轉往幕後創作音樂，曾為Red Velvet、aespa及TWICE等韓流女團創作音樂。此外，EJAE的外公是曾當過國會議員的韓國影壇泰斗申榮均。

EJAE葛萊美拿獎！勉勵自己「永不放棄撐到最後」

走過低潮，目前愛情事業兩得意的EJAE，日前才憑神曲〈Golden〉在第68屆葛萊美頒獎典禮一舉奪下「最佳視覺媒體歌曲」，成為K-pop史上首次在葛萊美獎獲獎作品。她獲獎時也感性表示：「這個獎項對一名音樂人來說意義非凡，但身為一名亞裔美國女性，它的意義更加深遠。」並補充說：「這座獎提醒我，永遠不要放棄、不要害怕冒險，也要一路撐到最後。」



