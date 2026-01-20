K-pop魅力難擋！外國人對南韓「好感度創新高」 韓國人自己卻不買單？

圖為2019年12月7日，南韓天團BTS出席Variety's Hitmakers年度早午餐會。美聯社資料照



據南韓媒體今天（1/20）報導，最新調查指出，去年外國人對南韓的好感度，達到82.3%，創下調查以來的最高值，主因是南韓的K-pop等文化產業，魅力席捲全球，值得注意的是，同份調查顯示，南韓民眾對自身國家的好感度，僅有60.4%，明顯低於外國人的評價。

據韓媒《中央日報》報導，南韓文化體育觀光部今天公布《2025年度大韓民國國家形象調查結果》，去年外國人對南韓的好感度，達到82.3%，換句話說，每10名接受調查的外國人當中，超過8人對南韓的印象為「非常正面」或「大致正面」。

這與前一年的數值相比，上升了3.3個百分點，也是2018年調查以來的最高紀錄，同時為2021年創下80.5%的紀錄之後，再度突破80%大關。

以國家來看，阿拉伯聯合大公國（UAE）對南韓的好感度最高，達到94.8%，其次依序為：埃及（94%）、菲律賓（91.4%）、土耳其（90.2%）。

與南韓鄰近的中國與日本，國民對南韓的好感度均上升，中國人對南韓的好感度達到62.8%，較前年上升3.6個百分點，日本則達到42.2%，較前年增加5.4個百分點，雖然與其他國家相較偏低，但呈好轉趨勢，尤其是日本民眾曾在2019年，對南韓的好感度降至18.8%，如今改善不少。

調查報告指出，影響好感度的最大因素，以「文化內容」（45.2%）居首，其次依序為：現代生活文化（31.9%）、產品與品牌（28.7%），以及經濟水準（21.2%）。

對南韓形象產生正面影響的人，受訪者最常提及的是偶像團體「防彈少年團」（BTS），佔了7.9%，其次分別為足球選手孫興慜（5.8%），與女子天團BLACKPINK（4.7%）。

值得注意的是，儘管外國人對南韓的好感度創新高，但南韓民眾自己卻不買單，調查指出，南韓人對自身國家的好感度，僅為60.4%，雖然較前年上升8.2個百分點，但比起外國人對南韓的好感度（82.3%），仍低了21.9個百分點。

